Karnavalda servet harcanıyor



Almanya'da renkli görüntülere sahne olan karnaval geçitleri büyük bir coşkuyu da beraberinde getiriyor. Yüzlerce kostümlü karnavalcı, onları taşıyan atlar, traktörler, kamyonetler. Ve törenleri izleyen yüz binlerce kişi.

Karnaval coşkulu ve renkli özelliğiyle orantılı olarak pahalı bir eğlence de aynı zamanda. Sonuçta bir milyona yakın katılımcı ve izleyicinin giydiği kostümler bile işin boyutunu anlatmaya yeter.

Sonuçta kaç kişi, kendi giydiği kostümü dikebilecek durumda? Büyük çoğunluk kostümlerini satın alıyor ya da kiralıyor. Karnavalın en görkemli şekilde kutlandığı Köln'de sırf karnaval kostümleri satan mağazalar var. Buralardan ayrıca kostüm kiralamak da mümkün.

271,5 milyon euroluk kostüm satıldı

Üreticilerin açıkladıkları rakamlara göre, geçen yıl 271,5 milyon euroluk köstüm satıldı. Tüm kostüm satışlarının yüzde 90'ı karnaval döneminde gerçekleşti. Geri kalan yüzde 10'u ise Halloween'de (Cadılar Bayramı) satıldı. Toplam 2,5 milyon yetişkin kostümü satılırken, 1,1 milyon kostümün alıcıları ise çocuklar oldu. Ayrıca 770 bin peruk, iki milyon şapka ve 6,6 milyon makyaj seti de karnaval öncesi şenliklere katılacaklar tarafından adeta kapışıldı.

Almanya'da 2,6 milyon civarında karnavalcı var. Bu kişiler beş bin civarındaki karnaval derneklerinde aktif. Çatı örgütleri ise Federal Alman Karnaval Birliği. Karnaval Birliği'nin açıklamalarına göre 2012 yılında düzenlenen karnaval kutlamaları boyunca sadece Köln'de 460 milyon euroluk ciro yapıldı. Otel ve restoranlar 165 milyon euro kazanç elde ederken, kostüm satışından 85 milyon euro kazanç sağlandı.

En büyük kazancı ise karnavalın unutulmaz ambiyansı, şekerlemeleri üretenler ve satanlar elde ediyor. Köln'de aynı yıl 330 ton şeker, 700 bin paket çikolata ve 220 bin şekerleme dağıtıldı.