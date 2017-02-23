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Dünya
Deutsche Welle

Karnavalda güvenlik önlemleri had safhada

Almanya'da başlayan sokak karnavalları nedeniyle terör ve taciz tehlikelerine karşı yoğun güvenlik önlemleri alındı. Önlemler bu yıl daha önce görülmemiş seviyede. DW'den Wolfgang Dick'in haberi.

23 Şubat 2017 15:05

Ren nehri bölgesinden Güney Almanya'ya ülkenin her yerinde insanlar neşe içinde eğlenmek istiyorlar. Ancak birçok şehirde bugüne kadar eşi benzeri görülmemiş sayı ve biçimde engelle karşı karşıya kalıyorlar. Bu yıl karnavala betondan sokak barikatları ya da araç ulaşımını imkansız kılan büyük kamyonlar da ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarak trafik ve kimlik kontrolleri de sıkılaştırılmış durumda. Sürüş yasakları da cabası. Güvenlik makamları Berlin ya da Nice'teki gibi bir saldırının gerçekleşme ihtimaline mutlak suretle engel olmak istiyorlar.

Mainz karnavalında ise alınan yoğun güvenlik önlemlerinin negatif bir etkide bulunmaması bekleniyor. Mainz Karnaval Birliği'nin basın sözcüsü ve yönetim kurulu üyesi Michael Bonewitz, DW'ye verdiği mülakatta "Şehre 500 bin kişi gelecek ve bu insanlar yüksek güvenlik önlemleri altında oldukları hissine kapılmayacak" diyor. İyimser bir tavır takınan Bonewitz için geleneksel geçit töreninin yapılması büyük önem taşıyor: "Biz açık görüşlü ve arkadaş canlısı insanlarız ve o kutlama yapılacak!"

Tüm bunların sorunsuz biçimde sürdürülebilmesi için, bu yıl karnaval merkezleri yüzde 30 ila 50 daha fazla güvenlik gücüne ev sahipliği yapacak. Kontrol noktalarının sayısı artırılacak ve bu noktalar ağır silahlarla donatılacak. Özellikle birkaç caddenin ücra köşeleri geceleri ek olarak ışıklandırılacak. Halihazırda var olan gözetim sistemine ek kameralar eklenecek. Polis, acil bir durum ortaya çıktığında en yeni iletişim tekniğiyle donatılmış ek merkezlerde yetkililerin olaylara hızlıca müdahale edebilmek adına bir araya geleceğini belirtti.

Davranış kuralları

Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies, düzenlediği basın toplantısında "Kutlama ve korku birbirlerine uyan kavramlar değil" diyerek durumu kısa ve öz bir biçimde özetledi. Mathies buna rağmen karnaval katılımcılarının eğlencesini 'çok da kısıtlamamak' için çaba sarfedeceğini de sözlerine ekledi.

Yedi kilometrelik Rosenmontag (Güller Pazartesisi) geçidiyle Köln, Almanya'daki en büyük karnaval alanına sahip. Mathies, şu ana kadarki süreçlerin aynen olduğu gibi gerçekleşeceğini ve kostüm konusunda da her şeye izin verileceğini belirtti. Kovboy kostümü içerisinde küçük oyuncak tabancalar da dahil olmak üzere. Ancak Mathies karnaval alanına yanıltıcı biçimde gerçekçi gözüken oyuncak silahların getirilmemesi uyarısında bulundu.

Bunlara el konulup konulmayacağı konusundaysa henüz resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak halka ve ziyaretçilere yapılmış bir rica var: Katılımcılardan şüpheli buldukları şeyleri derhal polise bildirmeleri isteniyor.

Cinsel istismarcılara karşı önlemler

Jürgen Mathies saldırganlara ve tacizcilere karşı mantık çerçevesinde müdahale edileceğini söyledi. 2016 yılbaşı gecesinde gerçekleşen olaylara atıfta bulunan Mathies, "Bu alkollü ve agresif kişilerin yanı sıra hırsızlar ve bir kadının 'hayır'ını kabul etmeyen cinsel istismarcılar için geçerli" dedi. Bahsi geçen gece ağırlıklı olarak göçmen arka planına sahip olan genç erkekler, Köln tren istasyonunda genç kız ve kadınlara cinsel saldırıda bulunmuşlardı. Şimdiyse bu tür bir tehlikeye karşı, özel destek ekipleri acil durumda yardım sağlamak adına tetikte olacak.

Bunun ötesinde polis tarafından tanınan bazı kişiler arandı ve bu kişilere alana giriş yasağı kondu. Peki bu işe yarayacak mı? Köln Karnavalı Festival Komitesi'nin yanı sıra Alman Karnavallar Birliği de yarayacağından emin.

Köln karnaval alanında hazır bulunacak 2 bin civarında polis memuru Emniyet Müdürlüğü'ndeki avukatlardan destek alacaklar. Bu çerçevede acilen gerekli olan zorlama önlemlerin uygulamaya konmak üzere hızlı bir biçimde onaylanması mümkün olacak.

Güvenlik önlemleri öfkesi

Kuzey Ren-Vestfalya polisi Ocak ayı sonunda yerel yönetimlere gönderdiği bir e-mail'de, güvenlik gerekçesiyle mülteciler için karnaval ziyareti organize edilmemesi tavsiyesinde bulunmuş ve bu başta mülteci örgütleri olmak üzere birçok çevre tarafından sert tepkilerle karşılanmıştı. Nihayetinde yazının yalnızca 'kurum içerisinde' kullanıldığı ve 'onaylanmamış olduğu' savunulmuştu. Diğer federal eyaletlerden buna benzer tavsiyeler ise şu ana kadar açığa çıkmış değil.

Daha küçük karnaval dernekleri başta olmak üzere birçok kişi içinse güvenlik önlemleri açık bir biçimde daha yüksek maliyet anlamına geliyor. Bu maliyet ek yol kapamaları ve güvenlik görevlilerinin uzun çalışma saatleri nedeniyle ortaya çıkıyor.

Köln Karnavalı Festival Komitesi'nin sözcüsü Sigrid Krebs, DW'ye verdiği mülakatta, güvenlik önlemleri ya da güvensizliğin artması nedeniyle derneklerin katılımının iptalinin hiçbir şekilde söz konusu olmadığını söyledi.

Durum değerlendirmesi

Almanya çapında polis teşkilatının tüm mensupları güvenlik makamlarıyla ortak bir çalışma sergiliyor. Köln Emniyet Müdürü Jürgen Mathies "yüksek terör tehlikesinin soyutluğuna" vurgu yapıyor. Mathies "Şu an sahip olduğumuz bilgilerin ötesine geçen kayda değer, somut bir tehlike bilgisi mevcut değil" diyor. Bu ifade Federal Emniyet Teşkilatı'nın halihazırdaki değerlendirmeleriyle örtüşüyor. Emniyet Müdürü birçok karnaval katılımcısının farkında olduğu bir gerçeği itiraf etmek durumunda: "Büyük etkinlikler, kostüm giyme ve alkol tüketiminin söz konusu olduğu yerde yüzde yüzlük bir güvenlik sağlanması mümkün değil." Mainz'teki sokak karnavalının organizatörlerinden Michael Bonewitz ise karnavalın bu yıl her halükarda daha az ziyaretçi çekeceğinden emin.

© Deutsche Welle Türkçe

Wolfgang Dick

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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