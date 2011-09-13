T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karnaval MFÖ konseriyle sona erdi BODRUM (A.A)

13 Eylül 2011 03:50

-Karnaval MFÖ konseriyle sona erdi BODRUM (A.A) - 13.09.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ''Bodrum Karnavalı'', Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Müzik Grubu'nun verdiği konserle sona erdi. Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu (BKST) ile Bodrum Belediyesinin işbirliğinde ''Bodrum Sokakta'' sloganıyla gerçekleştirilen karnaval son buldu.  Karnavalın son gününde Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Müzik Grubu, Bodrum İskele Meydanı'na kurulan platformda konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren gruba, vatandaşlar ve tatilciler de eşlik etti.  Konseri bazı vatandaşlar teknelerin üzerinde, bazı vatandaşlar ise iskeleye oturarak izledi. Konserde basın mensuplarının 3 şarkıda görüntü almasına izin verildi.  Dünya kültürü ile yerel kültürü harmanlamayı amaçlayan karnaval boyunca çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Plastik sanatlardan edebiyata kadar birçok sanat dalından örneklerin sokakta sergilendiği karnavalda çeşitli konserler ve dans gösterileri yer aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24