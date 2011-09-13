-Karnaval MFÖ konseriyle sona erdi BODRUM (A.A) - 13.09.2011 - Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen ''Bodrum Karnavalı'', Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Müzik Grubu'nun verdiği konserle sona erdi. Bodrum Kültür ve Sanat Topluluğu (BKST) ile Bodrum Belediyesinin işbirliğinde ''Bodrum Sokakta'' sloganıyla gerçekleştirilen karnaval son buldu. Karnavalın son gününde Fuat Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur'dan oluşan MFÖ Müzik Grubu, Bodrum İskele Meydanı'na kurulan platformda konser verdi. Konserde sevilen şarkılarını seslendiren gruba, vatandaşlar ve tatilciler de eşlik etti. Konseri bazı vatandaşlar teknelerin üzerinde, bazı vatandaşlar ise iskeleye oturarak izledi. Konserde basın mensuplarının 3 şarkıda görüntü almasına izin verildi. Dünya kültürü ile yerel kültürü harmanlamayı amaçlayan karnaval boyunca çocuklar için de çeşitli etkinlikler düzenlendi. Plastik sanatlardan edebiyata kadar birçok sanat dalından örneklerin sokakta sergilendiği karnavalda çeşitli konserler ve dans gösterileri yer aldı.