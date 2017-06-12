“Karma Seri - No: 1”, Moda Sahnesi'nde

New York ve İstanbul arasında çalışmalarını sürdüren koreograf ve artistik direktör Korhan Başaran’ın “Karma Seri - No: 1” 20 Haziran’da 20.00’de Moda Sahnesi’nde sergilenecek.

Karma Seri hakkında

Karma Seri “Şeffaf”, New York ve İstanbul arasında çalışmalarını sürdüren koreograf ve artistik direktör Korhan Başaran’ın küratörlüğünü üstlendiği, Türkiye’de üretilen Çağdaş Dans eserleri aralarından seçilmiş bir programdır. Sunulan işlerin niteliği ve çeşitliliği, farklı üsluplara sahip sanatçıları aynı platformda buluşturmasının yanında, farklı seyirci kitlelerine ortak bir sanatsal paydada üretilen işleri ulaştırmayı hedeflemektedir. “Şeffaf” hissedilenlerin süssüz, düşüncelerin arı bir şekilde paylaşıldığı dans eserlerinden oluşan karma bir programdır.

“Karma Seri”nin ilki, 20 Haziran 2017’de Moda Sahnesi’nde saat 20.00’de sahnelenecektir. Karma Seri No:1’de eserleri yer alan koreograflar, Korhan Başaran’ın (TR/USA) yansıra İstanbul merkezli çalışan Canan Yücel Pekiçten, Ebru Cansız ve New York merkezli çalışmalarını sürdüren Christiana Axelsen’dir (USA).

Canan Yücel Pekiçten, Polonya’da 2016 Gdansk Dans Festivali Solo Dans Yarışması’nda birincilik aldığı parçası “Der Zwerg”den bir bölüm sergileyecektir. Eser, Schubert’in “Der Zwerg, D.771” isimli liedi ile Pär Lagerkvist’ın “Dvärgen” (Cüce) adlı romanından esinlenir. Bu solo eserinde Yücel Pekiçten, bir kraliçe ve cücesinin arasındaki imkansız aşkın hikayesinin grotesk anlatımı ve bu iki varlığın aynı bedende hayat bulmasından yola çıkar.

Ebru Cansız’in prömiyerini Mayıs 2017’de gerçekleştireceği yeni çalışması "altı on dokuz" ile geceye katılacaktır. Bu çalışma madde ve enerjinin sadece bir yöne doğru değişebilceğini kabul eden entropi yasası üzerinden, bedenin kullanıbilir enerjiden kullunılamaz enerjiye dönüşünü ikili ilişkiye mercek tutarak anlatıyor. Mert Öztekin ve Buse Ercan’ın dans ettiği düetin müziği Tolga Zafer Özdemir’e aittir.

“Trip Spill”, New York merkezli çalışmalarını sürdüren Christiana Axelsen’in, dansı bir kathartik ritüel olarak araştırdığı yeni solo çalışmasıdır. Bu parçayla Axelsen kişisel ve politik yönelim bozukluklarının yoğun yaşandığı böyle bir dönemde dansın rolü ve sunduğu olanakları araştırmaktadır.

Son olarak “Broken / Kırgın”, Korhan Başaran’ın “Beauty-full” ve “this is not a Hamburger” projelerinde yer alması için tasarladığı, dünyada yaşanan şiddet ve eşitsizliklere karşı içgüdüsel bir tepki olarak yarattığı bir karakterdir. Başaran ünlü modacı Aslı Filinta’nin tasarladığı kostümünü, Ocak 2017’de dansçı Umut Sevgül ile birlikte yeniden ele almış ve birbirini destekleyen bir duo-solo olarak sergilemiştir.