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Karma Metal Heykel Sergisi açıldı

İSTANBUL, (DHA)- Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, 'Metalist Manifesto Karma Metal Heykel Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor

03 Aralık 2018 15:46

İSTANBUL, (DHA)- Trump Alışveriş Merkezi’nde yer alan Trump Art Gallery, \'Metalist Manifesto Karma Metal Heykel Sergisi’ne ev sahipliği yapıyor. Sergi, 2 Ocak tarihine kadar ziyaret edilebilecek.  

\'Metalist Manifesto Karma Metal Heykel Sergisi Trump Art Gallery\'de açıldı. Sergide, çağdaş sanata bilinçaltı göndermelerde bulunan sanatçılar Ahmet Doğan, Berk Kakeci, Berke Uysal, Büşra Kölmük, İrem Kopuz, Kağan Ezal, Mert Çıkılmazkaya, Mete Özyıldırım, Muzaffer Tuncer, Oğuz Savan ve Ozan Temelli\'nin metal malzemeler kullanarak ürettikleri heykeller, sanatın bilinçaltı şifrelerini sergiliyor.

Sanatın yenilikçi hareketlerini bir araya getiren sergide sanatçıların metal malzeme kullanarak ürettiği farklı form ve boyutta eserler bulunuyor.

Küratörlüğünü Kenan Bahadır Derre’nin üstlendiği sanatı ve hayatı aklın egemenliğinden koparmaya çalışan ve hayal gücünü özgürleştiren sergi, 2 Ocak’a kadar Trump Alışveriş Merkezi B3 katında bulunan Trump Art Gallery’de ziyaret edilebilir.

 

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