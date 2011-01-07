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Sağlık

Karma aşıda karmaşa

Karma aşının çocuklarda otizm hastalığına neden olduğuna ilişkin 12 yıllık iddia yalanlandı, iddianın sahibi profesöre yolsuzluk suçlaması yapıldı.

07 Ocak 2011 02:00

T24 - Karma aşının çocuklarda otizm hastalığına neden olduğuna ilişkin 12 yıllık iddia yalanlandı, iddianın sahibi profesöre yolsuzluk suçlaması yapıldı.

British Medical Journal’da bir editoryal makale yayınlayan Brian Deer, kızamık, kabakulak ve rubella hastalıklarına karşı yapılan karma aşıyla ilgili 1998 yılında “Otizme yol açıyor” iddiasında bulunan Dr. Andrew Wakefield’ın, aşı karşıtı lobi adına çalıştığını ve bu iş için 750 bin dolar para aldığını öne sürdü.


‘Yalansa ülkenin en zengini olur’

Bu oldukça ağır iddiaya Dr. Wakefield’ın yanıtı gecikmedi. CNN International’a konuşan Wakefield, aleyhine makalenin sahibi Brian Deer’ı, “Beni alaşağı etmek isteyen bir tetikçi” sözleriyle cevapladı. Brian Deer’sa, ortaya atılan iddianın derginin tüm editörlerince savunulduğunu hatırlatarak, “Wakefield bu işten para alma suçunu işlemediyse, önünde, bana ve dergiye karşı iftira davası açma yolu var. Eğer yaparsa Amerika’nın en zengin insanı olur” diye konuştu.

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