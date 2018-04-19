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"Karlov'un katili polis, cep telefonunu 'yem' olarak kullandı" iddiası

"Soruşturmacıların oyalanması bir taktik" dendi

19 Nisan 2018 12:46

Rus Büyükelçi Andrey Karlov'u öldüren polis Mevlüt Mert Altıntaş'ın cep telefonunu şaşırtma amacıyla olay yerinde bıraktığı iddia edildi. Telefonun iCloud içeriğine ulaşan uzmanların, 4 ayrı yedekleme yapıldığını öğrendiği, son yedeklemenin de bu tespiti doğrular nitelikte olduğu öne sürüldü.

Karar gazetesinden Hilal Öztürk'ün haberinde yer alan iddiaya göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı’nın yürüttüğü soruşturmada önemli bir aşamaya gelindi. Olay yerinde polis Mevlüt Mert Altıntaş’ın cesedinin 50 metre uzağında bulunan iPhone marka cep telefonunu, buraya bilinçli olarak attığı değerlendirmesi yapıldı. 

Haberde, polis Altıntaş'ın "suikastin her aşamasının çok dikkatli planlandığı ve buna göre hareket ettiği, kendisine verilen talimatı yerine getirerek telefonunu da ölmeden önce oraya bıraktığı" ileri sürüldü. iPhone şifresinin kırılmasının çok zor olduğu bilindiği için soruşturmacıların oyalanması için bunun bir taktik olduğu iddia edildi.

Altıntaş’ın cep telefonunun şifresinin kırılması için Apple’dan yardım istendi. Ancak şirket suikastın aydınlatılmasına yardımcı olacağı ifade edilen telefonun şifresi için yardımcı olmamıştı.

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