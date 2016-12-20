“Karlov'u öldüren polis, geçen hafta Rus Büyükelçiliği'ni korumakla görevlendirilmişti!”

NTV, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikasti düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın, Halep gösterileri sırasında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ni korumakla görevlendirilen ekipte yer aldığını iddia etti.
İstanbul'da Halep protestosu
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, dün katıldığı bir sergi açılışı sırasında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü.
Saldırıyı 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirlenmişti.
NTV’de bugün yer alan bir iddiaya göre, Altıntaş, 13 Aralık’ta Rusya Büyükelçiliği önünde düzenlenen Halep protestosu sırasında elçiliği korumakla görevli çevik kuvvet ekibinde yer almıştı.