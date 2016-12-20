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“Karlov'u öldüren polis, geçen hafta Rus Büyükelçiliği'ni korumakla görevlendirilmişti!”

Geçtiğimiz haftalarda Rusya Büyükelçiliği önünde Halep protestoları düzenlenmişti

13 Aralık&#39;ta düzenlenen Halep protestosundan

20 Aralık 2016 22:23

NTV, Rus Büyükelçi Andrey Karlov’a suikasti düzenleyen çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş’ın, Halep gösterileri sırasında Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’ni korumakla görevlendirilen ekipte yer aldığını iddia etti.

İstanbul'da Halep protestosu

 

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, dün katıldığı bir sergi açılışı sırasında uğradığı suikast sonucu öldürülmüştü. 

Saldırıyı 22 yaşındaki çevik kuvvet polisi Mevlüt Mert Altıntaş olduğu belirlenmişti. 

NTV’de bugün yer alan bir iddiaya göre, Altıntaş, 13 Aralık’ta Rusya Büyükelçiliği önünde düzenlenen Halep protestosu sırasında elçiliği korumakla görevli çevik kuvvet ekibinde yer almıştı.

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