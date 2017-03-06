"Karlov suikastında Rusya uyruklu bir kadın tutuklandı" iddiası

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'u öldüren polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş ile olayın öncesinde telefonla görüşen Rusya uyruklu bir kadının tutuklandığı iddia edildi.

Karlov'un öldürülmesiyle ilgili soruşturmada katil Altıntaş'ın Ekaterina B. isimli Rusya uyruklu bir kadınla kasım ayı içinde telefon irtibatı tespit edildiği ileri sürüldü.

Sabah gazetesinden Nazif Karaman'ın haberi söyle:

İfadesinde, Mevlüt Mert Altıntaş ile görüşmediğini ileri süren ancak WhatsApp üzerinden mesajlaştığını kabul eden Rus şüpheli, 2 internet sitesi üzerinden seks işçisi çalıştırdığına dair iddiaları da doğruladı. Ekaterina B.'nin internet sitesi üzerinden anlaştığı erkekler ile Rus seks işçilerini Ankara'daki 5 yıldızlı otellerde buluşturduğu tespit edildi. Şüpheli bu işler için Ankara Çankaya'da bulunan bir kuaförün de kendisine yardım ettiğini kaydetti.

Dijital inceleme sürüyor

Emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa çıkarılan Ekaterina B., tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. Sevk yazısında, şüpheliden elde edilen dijital materyaller üzerindeki incelemenin bitmediği, Mevlüt Mert Altıntaş ile arasındaki irtibatın tüm yönleriyle ortaya çıkarılamadığı belirtildi.

Tututklandı

Ankara 4. Sulh Ceza Hâkimliği'nce sorgulanan şüpheli kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suikastçı polis memuru Altıntaş'ın, Rusya Kültür Merkezi'yle irtibatlı olduğu belirtilen Ekaterina B. isimli 33 yaşındaki Rus bir kadınla irtibatı belirlendi. 21-23 Kasım 2016'da ikili arasında telefon görüşmesi yapıldı. Ayrıca WhatsApp üzerinden mesajlaşma gerçekleştirildiği saptandı.

Emniyetten bilgi istendi

Rusya'nın Ankara'daki Büyükelçiliği'nin, Karlov'un ölümüyle ilgili olduğu şüphesiyle tutuklandığı iddia edilen Rus kadınla ilgili Türk emniyetinden bilgi istediği belirtildi.

Büyükelçilik'in basın ataşesi İrina Kasimova Sputnik'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Basında çıkan haberleri gördük. Karlov'un cinayete kurban gitmesinin hemen ardından Türk ve Rus tarafının katılımı ile bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma sırasında gözaltına alınan ve sorgulanan Türk ve Rus vatandaşları oldu. Türk basınında çıkan haberlerle ilgili olarak, büyükelçiliğimiz Rus vatandaşı kadının gözaltına alınmasının nedenleri ve tarihiyle ilgili bilgi istedi. Henüz bu talebimize yanıt almadık."