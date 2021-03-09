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Karlov suikastı davasında 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

09 Mart 2021 16:50

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanıklı davada karar açıklandı.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş'ın "örgüt abisi" olduğu belirtilen Şahin Söğüt, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Karlov'la ilgili bilgi sızdırdığı belirtilen eski istihbaratçı Vehbi Kürşad Akalın ağırlaştırılmış müebbet ile 15 yıl hapis cezası aldı.

Suikast davasında 3 sanık ikişer kez, 2 sanık ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılırken, aralarında Fethullah Gülen ile Emrullah Uslu'nun bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılmasına hükmedildi.

Karlov, Ankara'da bir sergiyi ziyareti sırasında düzenlenen suikast sonucu öldürülmüştü.

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