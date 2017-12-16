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Karlov, Moskova ve Ankara’da anılacak

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Aralık (DHA) – Görevdeyken uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün birinci yılında Ankara ve Moskova’da anılıyor

16 Aralık 2017 14:02

Siyamend Kaçmaz / Moskova, 16 Aralık (DHA) – Görevdeyken uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün birinci yılında Ankara ve Moskova’da anılıyor.
19 Aralık 2017 günü ilk tören Moskova’da yapılacak. Karlov’un Moskova’da yaşadığı Petrozavodskaya Sokağı 24. binanın duvarına konulacak “Bu evde Andrey Karlov yaşadı” tabelasının açılış törenine Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da katılacak.
Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zaharova, “Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016’da Ankara’da bir terörist tarafından öldürüldü. Bir sene içerisinde diplomatın anısını korumak için birçok etkinlik düzenlendi. Moskova ve Ankara’daki bazı sokaklara, eğitim gördüğü 648 numaralı okula ve Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği’ne bağlı okula Karlov’un adı verildi. Ankara’da büyükelçilik binasında Karlov’un anıtı yapıldı” dedi.
Karlov için ikinci anma töreni ise 19 Aralık ’ta Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilecek.
Andrey Karlov büstüne çelenk konulmasıyla başlayacak törende, Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Alexei Erkhov, Türk tarafından temsilci, Rusya Devlet Duması Bağımsız Devletler Topluluğu, Avrasya Entegrasyonu ve Yurttaşlarla İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Umakhan Umakhanov, Rus Diplomatlar Birliği Konseyi Başkanı İgor Halevinskiy birer konuşma yapacak.
Anma töreninde daha sonra dünlü piyanist İdil Biret konser verecek.

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