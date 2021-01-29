Karlov Davası’nda kararın açıklanması ertelendi

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'a yönelik 19 Aralık 2016'da düzenlenen suikastla ilgili aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 7'si tutuklu 28 sanığının yargılanmasına devam edildi. Tutuklu sanık Vehbi Kürşat Akalın'ın avukatının savunma için süre talebi kabul edilerek, duruşma ertelendi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin 28 sanığın yargılanmasına devam edildi. Hakim, sanıklardan Vehbi Kürşat Akalın ve avukatının savunmasını yapmaması üzerine davayı 19 Şubat’a erteledi.

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 29 Ocak’ta görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Vehbi Kürşat Akalın, Şahin Söğüt, Ramazan Yücel ve Hüseyin Kötüce katıldı. Tutuksuz sanıklardan Mehmet Timur Özkan, Kadir Şamlı, Sercan Başar, Ayşe Söğüt ve Doğukan Söylemez de salonda hazır bulundu.Diğer tutuklu sanıklar Ahmet Kılınçaslan, Salih Yılmaz ve Hayreddin Aydınbaş ile bulundukları cezaevinden video konferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, esasa ilişkin savunması sorulan tutuklu sanık Vehbi Kürşad Akalın, avukatının hazırlanamamasından dolayı savunmasını bir sonraki duruşmada yapmayı talep etti. Akalın’ın avukatı da gözaltına alındığını ve dijital materyallerine el konulduğunu bu yüzden savunma yapmaya hazır olmadıklarını yineledi.

Söğüt'ün avukatı beraatini istedi

Katil Altıntaş'ın ‘FETÖ içindeki öğretmeni’ olduğu iddia edilen sanık Şahin Söğüt ise kendisini tanımadığını öne sürdü. Söğüt’ün avukatı da mahkeme heyetine uzun bir savunma yaptı. Söğüt’e yönelik suçlamaları reddetti ve beraatını talep etti.

Diğer sanıklar ve avukatların beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Heyet, davayı 19 Şubat tarihine ertelediğini açıkladı.

Mahkeme heyeti ayrıca sanık Vehbi Kürşad Akalın’ın avukatının 10 aydır savunma yapmaması gerekçe gösterilerek Ankara Barosu’ndan yeni avukat talep edilmesini istedi. Savunmaların tamamlamasının ardından gerekçeli kararın açıklanması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Büyükelçi Karlov, 19 Aralık 2016'da katıldığı sergide o sırada mesaide olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş, Altıntaş da polis tarafından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Fetullah Gülen'in de bulunduğu 28 şüphelinin yer aldığı iddianame hazırlandı.

Gülen'in bir numaralı sanık olduğu iddianamede, Abdulsamet Kekeç, Ahmet Kılınçarslan, Ayşe Söğüt, Bilal Dereli, Burak Yusmak, Cemal Karaata, Cengiz Özkan, Doğukan Söylemez, Emrullah Uslu, Hamza Sevinç, Hasan Tunç, Hayreddin Aydınbaş, Hüseyin Kötüce, Kaan Bülbül, Kadir Şamlı, Murat Tokay, Mustafa Timur Özkan, Oğuzhan Öztürk, Ramazan Yücel, Salih Yılmaz, Sefa Kurnaz, Sercan Başar, Şahin Söğüt, Şerif Ali Tekalan, Temel Alsancak, Ufuk Gül ve Vehbi Kürşad Akalın da sanık olarak gösterildi.

İddianamede, Fetullah Gülen ile birlikte 16 sanığın, suikastla doğrudan bağlantıları ortaya konarak, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanında "terör amaçlı tasarlayarak öldürmeye azmettirme" ve "terör amaçlı kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından çeşitli sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları istenmişti.

İddianamede suikastın arkasında, 15 Temmuz darbe girişiminin faili ve aynı zamanda bir casusluk ve istihbarat örgütü olan FETÖ'nün bulunduğu, suikastın, "Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkilere yönelik provokasyon türünde bir eylem" olduğu kaydedilmişti.

Davada, Fetullah Gülen ile Şerif Ali Tekalan ve Emrullah Uslu'nun da aralarında yer aldığı sanıklar firari durumda bulunuyor.