-Karlı ve buzlu yolda araç kullanımına dikkat BURSA (A.A) - 10.01.2012 - Kış şartlarının ağırlaştığı, ulaşımda aksamaların yaşandığı bugünlerde maksimum güvenlik için mümkün olduğunca 4 tekere de zincir takılması öneriliyor. Trafik Emniyeti Sürücü Eğitimcileri Derneği Başkanı ileri sürüş uzmanı Çetin Büyükçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karla kaplı yollarda güvenli sürüş için zincir seçiminin büyük önem taşıdığını söyledi. Örgülü ve merdiven desenli olmak üzere farklı zincir türleri bulunduğunu dile getiren Büyükçınar, sürücülerin merdiven tipi patinaj zincirlerini kullanmalarını önermediklerini anlattı. Bu türlerin, lastiğin tabanını dikey olarak kestiği için hem daha fazla sarsıntıya neden olduğunu hem de yandan kaymalarda yeterli güvenliği sağlayamadığını vurgulayan Büyükçınar, şöyle konuştu: ''Özellikle panik frenlemelerde lastik, zincir üzerinde kalmadıysa aracın durma mesafesini de uzatabilir. Fren ve emniyetli duruş için bizim önerimiz örgü tipi patinaj zincirlerinin tercih edilmesidir. Hem daha az sarsıntı hem de duruş mesafesinin azalması için ideal bir seçim olur. Zincir lastiğin tamamını sardığı için hem önden, hem de yandan kayma durumunda maksimum güvenlik sağlanır.'' Büyükçınar, maksimum güvenlik için mümkün olduğunca 4 tekere de zincir takılması gerektiğini belirterek, ''Bu mümkün değilse bile zincirli bir araç, hiç zincir takmamış bir araca göre daha güvenli seyreder' dedi. Zincirli araçta sürüş esnasında, fazla gaz, ani fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınılmasını öneren Büyükçınar, şöyle devam etti: ''Arkadan savrulmalarda direksiyon, aracın savrulma yönüne göre çevirmeli ve aracın kayması engellenmelidir. Yokuş çıkışlarında ise patinaj yapan araçta gaza yüklenilmemeli, karlı zeminlerde taze ve ezilmemiş yol zeminlerinden faydalanarak sürüş yapılmalıdır. Mümkün olduğunca düşük hız limitlerinde aracımızı kullanmalı ve zincire ihtiyaç duyulmayan zeminlerde asfalta ve aracımıza zarar vermemesi için zincirlerimizi çıkarmalıyız. Zincirler, kesinlikle sıkı olarak bağlanmalıdır. Bol kalan zincirler sürüş için tehlikeler oluşturabilir ve kopabilir.'' Büyükçınar, sürücüleri, kış aylarında, her türlü hava şartlarına hazırlıklı olacak şekilde araçlarında gerekli malzemeleri bulundurmaları konusunda uyararak, hazırlıksız yakalanılan kötü şartlarda sürücülerin, defansif ve güvenli sürüş teknikleriyle kazaların önüne geçebileceğini bildirdi. Kar ve buz zeminli yollarda aracın önden ve arkadan savrulma riskine bulunduğunu ifade eden Büyükçınar, şunları kaydetti: ''Zincir bulunmadığı anlarda da hızı azaltmak, ani fren ve direksiyon hareketlerinden kaçınmak gerekiyor. Diğer araçlarla aradaki takip mesafesi artırılmalı, konvoy oluşmuş araçlarda 3-4 araç sonrası fren lambaları gözlemlenmeli. Özellikle soğuk havalarda viyadük çıkışlarının gizli buzlanma tehlikesi, göz ardı edilmemelidir. Ana arterleri tercih etmeli, ara sokaklarda çözülmemiş buz ve kar olduğu düşünülerek yol planlaması yapılmalıdır. Manuel şanzımanlı araç kullananlar, debriyaj pedalını dikkatli kullanmalı, pedalı sertçe bırakmamalıdır. Otomatik araç kullananlar ise hızlanmalarda kesinlikle gaz pedalına sonuna kadar basmamalıdır.'' Büyükçınar, yokuş tırmanırken büyük vites ve yumuşak hızlanmanın patinajı engelleyeceğini belirterek, inişlerde ise kayma ve savrulmayı önlemek için vites küçültmenin işe yarayacağını ve hafif frenleme yapılması gerektiğini söyledi.