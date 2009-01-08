Karlı günler tekrar başlıyor

Yurdun büyük bölümünde, yağışların kara dönmesi beklenirken, sıcaklıklar 4 dereceye kadar azalacak.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre, bu sabah saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusu ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağış geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor. Yağışlar kıyı kesimler ile Marmara’da yağmur, yağış alan yerlerde kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yurdun iç bölgelerinde hafif sis bekleniyor.



Hava sıcaklığı, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.



Bölgelerde hava



Marmara: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra batısından başlayarak zamanla bölge geneli yağışlı geçecek. Yağışlar genellikle yağmur, Edirne, Kırklareli ve Bilecik çevrelerinde kar şeklinde olacak. Sabah saatlerinde Trakya kesimi (Edirne ve Kırklareli) ile bölgenin güneydoğusunda (Bursa ve Bilecik) buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.



Ege: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah saatlerinde İç Ege’de (Kütahya, Afyon ve Uşak) buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek.



Akdeniz: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde (Isparta ve Burdur) buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.



İç Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.



Batı Karadeniz: Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağışlı geçecek. Yağışlar kıyılarında yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olacak. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde (Bolu, Düzce, Kastamonu ve Karabük) buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis görülecek.



Orta Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ( Trabzon, Rize, Artvin, Bayburt, Gümüşhane) bugün (Perşembe) sabah saatlerinde yağmur iç kesimleri kar yağışlı, gece saatlerinden itibaren Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları(Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize) yağmur, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülecek.



Doğu Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Perşembe) sabah saatlerinde doğusu (Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş, Van, Hakkâri ve Şırnak) aralıklı kar yağışlı geçecek. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı görülecek.

Güneydoğu Anadolu: Parçalı bulutlu geçecek.

