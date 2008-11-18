Karlı günler kapıya dayandı

Bandırma'da fırtına: 1 ölü, 1 yaralı

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan meteorolojik uyarıya göre, Marmara, Ege, batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile batı ve orta Karadeniz bölgelerinde devam eden sağanak yağışlar, özellikle kıyı Ege ve batı Akdeniz kıyılarında kuvvetli olacak.Yağışlı hava yarın; Marmara'nın kuzey ve doğusu, Ege, batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Karadeniz bölgesinde etkisini sürdürecek. Sağanak yağışlar yarın güney Ege ve batı Akdeniz'de kuvvetli olacak. Perşembe günü; Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege dışında tüm yurtta yağışların aralıklarla devam etmesi bekleniyor.Hava sıcaklığı bugün kuzey ve batı bölgelerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.Bugün ve yarın; güney ve batı bölgelerde beklenen kuvvetli sağanak yağışların oluşturacağı olumsuz şartlara karşı vatandaşlar ve ilgililerin tedbirli olmaları istendi.Öte yandan, Kuzey Ege ve Marmara’da kuzeydoğu yönünden hafif kuvvette esmekte olan rüzgar, sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 8 kuvvetinde (75km/s) fırtınaya dönüşecek. Marmara’da ise sabah saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 7 kuvvetinde (60 km/saat) fırtınamsı rüzgara dönüşmesi bekleniyor. Fırtınanın, Marmara ve Ege’de yarın ilk saatlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.Türkiye’nin en modern kayak tesislerine sahip Uludağ’da, kar kalınlığı zirvede 3 santimetreye ulaştı. Meteoroloji yağışların hafta sonuna kadar devam edeceğini söyledi.Marmara bölgesinde de etkili olan soğuk ve yağışlı hava, Uludağ’ın zirvesinde kar, oteller bölgesinde ise karla karışık yağmur şeklinde devam ediyor. Meteoroloji bu sabah yaptığı ölçümde zirvede kar kalınlığını 3 santimetre olarak belirledi. Hava sıcaklığının 2 derece olarak tespit edildiğini söyleyen yetkililer, “Yağışlar hafta sonuna kadar sürecek. Cumartesi ve pazar günleri oteller bölgesinde kar bekleniyor” dediler.Toplam 5 bin yatak kapasitesi bulunan Uludağ’da, birinci ve ikinci bölgelerde 16 otel ile kamu ve özel kuruluşlara ait 17 misafirhane bulunuyor.