Karların erimesinin ardından İstanbul'daki barajların doluluk oranı

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar göllerinin çevresini kaplayan beyaz örtünün erimesiyle doluluk oranları artmaya başladı. İSKİ verilerine göre İstanbul'un barajlarında bugün ölçülen doluluk oranı yüzde 59,94 olarak ölçüldü.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında artış yaşandı. İstanbul'daki barajların doluluk oranı 3 Şubat itibariyle yüzde 59,94 olarak ölçüldü.

İstanbul'daki barajların doluluk oranları ise şöyle oldu:

Ömerli Barajı yüzde 80.22

Alibeyköy yüzde 44.93

Büyükçekmece yüzde 51.26

Darlık yüzde 58.52

Sazlıdere yüzde 28.84

Elmalı yüzde 79.39

Istrancalar yüzde 98.97

Kazandere yüzde 64.3

Pabuçdere yüzde 60.32

Terkos yüzde 56.36