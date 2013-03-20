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Yaşam

Van'da karlar kalktı, 'at-eşek' kafatasları ortaya çıktı

Van'da bir tarlada, çok sayıda hayvana ait kemik ve kafatası bulundu. Bulunan hayvan kafaları arasında at ve eşeklerin de olduğunu, kafaların karların erimesiyle ortaya çıktı

20 Mart 2013 21:41

Van'ın Erciş İlçesi'nde, bir tarlada, çok sayıda torba içerisinde, küçük ve büyükbaş hayvana ait ait ve kafatasları çıktı. Çıkan kemikler arasında, eşek ve at kafatasları da bulunuyor.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbar sonucu, Erciş-Adilcevaz karayolunun 10. kilometresinde bulunan taş ocağı mevkiine giden zabıta ekipleri, tarlaya atılmış vaziyette çok sayıda büyük ve küçükbaş hayvan kafası buldu.

Güvenlik güçlerini bilgilendiren zabıta ekipleri, Erciş Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine de haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ve zabıta ekipleri araştırmalarını sürdürürken, küçükbaş hayvanlara ait bazı kafaların üzerinde hala küpe bulunması dikkat çekti. Yetkililer, buradan yola çıkarak kesimin nerede yapıldığını veya hayvanların çalıntı olup olmadığını tespit edecek.

Erciş Belediyesi Zabıta Müdürü Ferhat Çiftci, önceden atılan hayvan kafalarının karların kalkmasıyla birlikte gün yüzüne çıktığını düşündüklerini söyledi. Çiftci, “Yaptığımız ilk incelemede çok sayıda hayvan kafası arasında at ve eşek kafasına da rastladı. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından görevlendirilecek veterinerin incelemelerinin ardından, ekiplerimiz kesik hayvan kafalarını kireçleyerek toprağa gömecek” dedi.

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