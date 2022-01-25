Karlar altındaki İstanbul, The Guardian'da: "Avrupa'nın en yoğun havalimanı kapanmak zorunda kaldı"

T24 Dış Haberler

The Guardian gazetesi, Türkiye'de İstanbul'u, Yunanistan'da Atina'yı etkisi altına alan yoğun kar yağışını haberleştirdi. Avrupa'nın güneydoğusuna yoğun kar yağdığı belirtilen haberde İstanbul Havalimanı'nın kapatıldığı vurgulandı.

The Guardian'da yer alan haber, kar etkisi altındaki İstanbul ve Atina'daki son durumu mercek altına aldı.

"İstanbul'da Avrupa'nın en yoğun havalimanı kapatıldı" denilen haberde, İstanbul Havalimanı'nın kapanmasının Orta Doğu'dan Afrika'ya, Avrupa'dan Asya'ya uçuşları aksattığı belirtildi. AFP'ye konuşan yetkililer, İstanbul Havalimanı'nın 2019'da Atatürk Havalimanı yerine işlemeye başlamasından bu yana ilk kez kapandığı belirtildi.

Haberde, yoğun kar yağışının 16 milyon nüfuslu İstanbul'da hayatı durdurduğu, sokakların karla kaplandığı, otoyolların 'park yerine dönüştüğü' belirtildi.

Kar fırtınasının Türkiye'de pek çok yerde ektili olduğu belirtilen haberde fırtınanın Türkiye'nin merkezi ve güneydoğusundan geçerek Suriye'ye geçtiği belirtildi.

Yunanistan da karlar altında

Yunanistan'da gece yarısı hava sıcaklığının -14 dereceye kadar düştüğü, parlamento oturumunun iptal olduğu, okulların ve aşı merkezlerinin kapandığı aktarıldı.

Başkent Atina'da yüzlerce sürücünün yolda kaldığı, televizyonda öfkeli sürücülerin gösterildiği belirtildi.

Yunanistan'ın İklim Krizi Bakanı Christos Stylianides, kamuoyundan kaos nedeniye özür diledi.