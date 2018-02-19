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Karla kaplı tepeden aşağı yuvarlandı

KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı alanda dengesini kaybeden kardelen O

19 Şubat 2018 00:28

KARTEPE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Kartepe ilçesinde karla kaplı alanda dengesini kaybeden kardelen O., yaklaşık 10 metre yükseklikten yuvarlanarak yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan Kardelen O.\'ya 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulunurken, AFAD ekibinin yardımı ile ambulansa taşındı.
Günübirlik tatil için Kartepe Kuzuyayla bölgesine gelerek karla kaplı alanda gezen Kardelen O. dengesini kaybederek tepeden yuvarlandı. Yaklaşık 100 metre yükseklikten yuvarlanan Kardelen O.\'nun yardımına koşan vatandaşlar 112 Acil\'den yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil ekibi ilk müdahalede bulunurken, AFAD ekipleri ve vatandaşların yardımı ile yaralanan Kardelen O. tepeden aşağı indirilerek ambulansa taşındı. Hastaneye kaldırılan Kardelen O. tedavi altına alındı.
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