Karla kaplı Kaçkar Dağı'nda mezuniyet töreni

Aleyna BAYRAM/TRABZON, (DHA)- TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı ve Ekolojisi Bölümü öğrencileri için sıra dışı bir mezuniyet töreni düzenlendi. 3 bin metre rakımlı karla kaplı Kaçkar Dağı zirvesinde çıkarak 4 gün kamp yapan öğrenciler, cübbe giyip kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı.

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi Bölümü\'nde öğrenim gören öğrenciler, gelenekselleşen mezuniyet törenini bu yıl Kaçkar Dağı zirvesinde gerçekleştirdi. Yaban Hayatı Ekolojisi öğrencileri, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya eşliğinde tırmandıkları 3 bin rakımlı Kaçkar Dağı zirvesinde kamp kurdu. Zorlu doğa şartlarında 4 günlük kamplarını tamamlayan öğrenciler, karla kaplı zirvede yapacakları mezuniyet töreni için hazırlık yaptı. Karla kaplı zirvede oluşturulan alandaki törende Bölüm Başkanı Başkaya ile cübbe giyip kep takan öğrenciler adına bölüm birincisi Cennet Yıldırım konuşma yaptı. Konuşmaların ardından öğrenciler kar yağışı eşliğinde kep fırlatarak mezuniyetlerini kutladı. Mezuniyetlerini, alışılagelmişin dışında farklı bir organizasyonla kutlayan öğrenciler, muhteşem manzaranın da keyfini çıkarttı. Sıra dışı tören, öğrencilerin Türk bayrağıyla birlikte anı fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

\'FARKLI MEZUNİYET TÖRENİ YAPTIK\'

KTÜ Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şağdan Başkaya, farklı bir mezuniyet töreni yaptıklarını belirterek, \"Öğrencilerimiz artık lüks salonlarda takım elbise, topuklu ayakkabı ile mezun olmak istemiyorlar. Eğitim gördükleri dağlarda yaban hayvanları eşliğinde kamp kurup mezuniyet kepi fırlatmak onları çok mutlu ediyor\" dedi.

\'UNUTULMAZ ANLAR YAŞADIK\'

Eğitim kapsamında kamp kurdukları Kaçkar Dağı zirvesinde mezuniyet töreni yaptıklarını kaydeden Prof. Dr. Başkaya, \"Her yıl öğrencilerimizle beraber son arazi kampımızı Kaçkar’da yapıyoruz. Kamplar çok eğlenceli geçiyor. Öğrencilerimiz dağdan dönmek istemiyorlar. Son kampımızın özelliği ise orada mezuniyet töreni yapıyor olmamız. Mezuniyet konuşmalarımız oluyor. Kep atma töreni yapıyoruz. Kep fırlatmanın yanında, bir de bölümde simgeleşmiş pars pençesi atma hareketimiz var. Onları yapmak öğrencilerimiz için ayrı bir gurur vesilesi. Bu yıl Kaçkar Dağı\'nda yaptığımız mezuniyet töreninde karlı ve çok güzel bir görsellik vardı. Mayıs ayında yağan kar eşliğinde mezuniyet töreni yapmak unutulmaz anlara ve güzel duygulara sebep oldu\" diye konuştu.

\'RÜYA GİBİ MEZUNİYET\'

Bölüm birincisi Cennet Yıldırım ise rüya gibi bir törenle mezun olduğunu anlatarak, \"Sürekli arazideyiz. 3 bin metrelerde mezuniyet töreni yapmak inanılmaz güzeldi. Lapa lapa kar yağıyordu, pamuk gibi. Her yer bembeyaz. Biz orada keplerimizi taktık, cübbelerimizi giydik. Törenimiz adeta rüya gibiydi. İnsanlar şehirlerde en lüks yerlerde yapıyorlar. Biz ise dağda ayılarla, keçilerle, dağ horozları ile kekliklerle mezuniyet töreni yaptık. İnanılmaz güzeldi\" dedi.



FOTOĞRAFLI