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Yaşam

Karl Marx'ın 200. doğum günü için ‘0 Euro'luk banknot basıldı, 3 Euro'ya satıldı

Marksizm'in kurucusunun resminin yer aldığı banknotlar, 3 Euro'ya satışa sunuldu

29 Mart 2018 18:49

Marksizm’in kurucusu, siyaset bilimci ve ekonomist Karl Marx’ın 200. doğum günü anısına ‘0 Euro’luk banknotlar hazırlandı. Hayatı boyunca kapitalizm eleştirisinde bulunan Marx’ın resminin yer aldığı hediyelik banknotlar, 3 Euro’dan satışa sunuldu. 

Marketing Türkiye’nin Mintage World’den aktardığı haberde, banknotların, Das Kapital’in yazarı Alman filozof Karl Marx’ın 200’üncü doğum günü şerefine Trier adlı bir turizm ajansı tarafından çıkarıldığı belirtildi. 

Sıfır euroluk banknotların yaratıcısı Richard Faille’nin, Avrupa Merkez Bankası’nın resmi banknot üreticileriyle beraber hazırladığı bu hediyelik eşya paralar hafta başından beri çeşitli Avrupa ülkelerinde satışa sunuldu. Para koleksiyoncularının iştahını kabartacak bu banknotların ayrıca farklı tarihi şahsiyetler için de üretilmesi planlanıyor. Üç euroya satılan bu banknotlar Trier şirketine göre Marx’ın kapitalizm eleştirilerine göndermede bulunuyor.

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