Karl-Anthony Towns'a yeni 'süper-maksimum' kontrat

NBA'de Minnesota Timberwolves forması giyen Karl-Anthony Towns, takımı ile yeni sözleşmeye imza atacak.

NTV Spor'un haberine göre, 2015 yılında Minnesota Timberwolves tarafından ilk sırada seçilen ve adını genç yaşta NBA'in en iyi uzunları arasına yazdıran Karl-Anthony Towns, dolgun bir sözleşmeye imza atacak.

Henüz 22 yaşında "süper-maksimum" kategorisine giren, 5 sezonluğu 190 milyon dolarlık bir sözleşmeye imza atacak olan Towns, bu sezon MVP seçilmesi ya da sezonun en iyi savunmacısı seçilmesi durumunda da bonus kazanacak.

14 yıl sonra Minnesota'yı ilk kez geçen sezon playofflara taşıyan ve takımın kadrosundaki en önemli isim olarak gösterilen Towns, NBA'de 3 sezonda maç kaçırmadan çıktığı 246 maçta maç başına 35 dakikada 21.6 sayı ve 11.7 ribaund ortalamaları tutturdu.

Timberwolves'ta daha önce takımın bir diğer All-Star oyuncusu Jimmy Butler, takımdan takaslanarak gönderilmek istediğini yönetime iletmişti. Butler'ın takımda Towns ile büyük problemleri olduğu iddia edilmişti.