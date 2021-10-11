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Karkamış'tan Gaziantep'e 5 havan topu atıldı

Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmadı.

11 Ekim 2021 11:34

Gaziantep’in Karkamış ilçesine sabah saatlerinde Suriye tarafından atılan 5 havan topu düştü. Havan saldırısında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi

Gaziantep'e havan saldırısı düzenlendi. Karkamış ilçesine atılan havan toplarından ikisi Gümrük sahası yakınlarına, bir tanesi bir evin çatısına, bir tanesi ilçe merkezindeki bir parka, diğeri de askeri bölgenin yakınına düştü. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken maddi hasar oluştu. 

Saldırının ardından sınır birlikleri tarafından karşılık verildi. (İHA)

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