Kariyere 'KHK' damgası; eski üniversitelerinin kapatıldığı diplomalarda yer alacak!

15 Temmuz sonrası ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK ile kapatılan vakıf üniversitelerinde öğrenim gören ve darbe girişiminin ardından başka üniversitelere yönlendirilen öğrencilerin diplomalarında eski okullarının kapatıldığı vurgulandı. Öğrencilerin diplomalarında ilgili bölüm adının ardından "Gerekli çalışmalarını kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayarak" gibi ifadeler yer aldı. 'Kapatılan' ifadesinin kullanılması tepki çekti. CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan, "Bu öğrencilerin diplomalarında ve yine geçici mezuniyet belgelerindeki aynı ifade ile karşılaşmış olmaları, onları YÖK ve devlet gözünde potansiyel FETÖ üyesi mi yapmaktadır” diye sordu. Geçici mezuniyet belgelerinde kapatılan üniversiteden geldikleri belirtilen öğrencilerin iş bulmakta zorlandığı belirtilmişti.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre, KHK ile 15 vakıf üniversitesine ilişkin alınan kapatma kararı yeni üniversitelere yönlendirilen 65 bine yakın öğrenciye sorun çıkarmaya devam ediyor. Üniversitede ara sınıfta olan öğrenciler sınava girdikleri yıl aldıkları puan üzerinden yeni üniversitelerine yerleştirildi. Kapatılan vakıf yükseköğretim kurumlarında mezun duruma gelmiş olanlar ise ÖSYM tarafından yapılan merkezi yerleştirme işlemine alınmadılar. YÖK tarafından belirlenen koordinatör üniversite tarafından diplomaların düzenlenmesine karar verildi.

Ancak geçici mezuniyet belgelerinde kapatılan üniversiteden geldikleri belirtilen öğrencilerin iş bulmakta zorlandığı belirtildi.

YÖK, başka üniversitelere yerleştirilen öğrenciler hakkında yaptığı açıklamada, yönlendirildikleri kurumdan diplomaları alacaklarını, bununla birlikte sadece diploma eki ve transkriptlerinde önceki üniversitelerinde almış oldukları derslerin yer alacağını belirtse de, üniversitelerde bu durum farklı uygulamalara neden oldu. Koordinatör üniversiteler aynı problemli uygulamayı yeni hazırlanan diplomalarda da gerçekleştirerek 15 Temmuz darbe girişiminin öğrencilerin iş hayatında iz bırakmasına yol açtı.

YÖK tarafından haklarında yapılan güvenlik soruşturmasının ardından gerçek diplomalarına kavuşmayı bekleyen öğrenciler, geçici mezuniyet belgesi hüsranı sonrası yeniden başvurdukları koordinatör üniversitelerde bu sefer de diploma skandalı yaşadı. KHK ile kapatılan Ankara Turgut Özal Üniversitesi’nden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’ne yönlendirilen öğrenciler, aldıkları diplomalarda yeni üniversitelerinin ismi ve eski üniversitelerinin kapatıldığı vurgusu ile karşılaştı. Öğrencilerin diplomalarında yeni üniversitelerinin ismi ve rektörünün imzası bulunsa da, ilgili bölüm adının ardından “Gerekli çalışmalarını kapatılan Turgut Özal Üniversitesi’nde başarıyla tamamlayarak” ibaresi yer aldı.

"Devlet gözünde potansiyel FETÖ'cü mü?"

Üniversitelerinin kapatılmasının ardından bir de diploma şoku yaşanan öğrencilerinin mağduriyetini CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan Meclis gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesini TBMM Başkanlığı’na sunan Sarıhan, "Veli ve öğrencilerden gelen itirazlara rağmen, FETÖ ile hiçbir bağlatıları olmadığı halde, kendi istekleri dışında başka bir üniversitede okumaya mecbur bırakılan bu öğrencilerin diplomalarında ve yine geçici mezuniyet belgelerindeki aynı ifade ile karşılaşmış olmaları, onları YÖK ve devlet gözünde potansiyel FETÖ üyesi mi yapmaktadır” diye sordu. Kaç öğrenciye bu şekilde diploma verildiğini de soran Sarıhan, "Bu öğrencilerin FETÖ operasyonları kapsamında kapatılan üniversitelerin öğrencileri olduğunun ısrarla belirtilmesi bir tür fişleme değil midir" dedi.