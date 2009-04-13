Kariyer öncesi yumurtalık rezervine baktırılmalı

Yeditepe Üniversitesi Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu, kariyer yaparken çocuk sahibi olmayı ertelemek isteyenlerin, yumurtalık rezervlerine baktırarak karar vermesini önerdi.



Fıçıcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kariyer isteği, çocuk doğurmanın kadının iş yaşamını olumsuz etkileme riski, ekonomik güçlenme isteği, sosyal yönden eşler arası uyumun tam oturduğuna inandıktan sonra planlama yapma isteği gibi makul nedenlerle de olsa, çocuk dünyaya getirmenin geciktirilme süresi konusunda hekime danışılmasının önemine dikkati çekti.



Her kadının yumurtalık rezervinin farklı olduğunu, yumurtalık rezervinin, yumurta sayısı ve kalitesini doğrudan etkileyeceği için rezervin bilinmesi gerektiğini ifade eden Fıçıcıoğlu, şu bilgileri verdi:



''Kariyer yaparken çocuk sahibi olmayı ertelemek isteyenler yumurta rezervlerine baktırarak karar vermeli. Yumurta rezervine bakarak, skorlama analizi çıkartıyoruz. Kötü, orta veya iyi bir rezervin olduğunu kişiye bildiriyoruz. O da bu analize göre kararını daha sağlıklı vermiş oluyor.''



Rezerv sayısını tespit etmenin çeşitli yolları bulunduğunu, hastanın hikâyesinin bu konuda önem taşıdığını belirten Fıçıcıoğlu, hastanın annesinin, teyzesinin adetten kesilme yaşı ve adet düzeninin öğrenilmesi gerektiğini, ailesinde erken menopoz olan kadının kendisinde de erken menopoz riski bulunduğunu vurguladı.



Ayrıca, bazı laboratuvar testleri ve ultrasonografinin de sonuç öğrenmede yardımcı olduğunu kaydeden Fıçıcıoğlu, âdetin üçüncü günü yapılacak bazı kan testlerinin, yumurtalıkların büyüklükleri ve içerdikleri küçük kist sayısının yumurtalık rezervi konusunda ışık tuttuğunu belirtti.



(AA)