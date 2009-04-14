Kariyer mutluluk getirmiyor

İngiltere’deki Warwick Üniversitesi’nde yapılan araştırma sonucunda, terfi etmenin, çalışanların stres seviyesini yükselttiği ve sağlığı olumsuz etkilediği belirlendi.



Ekonomistlerin ve psikologların 1991 ve 2005 yılları arasındaki yaklaşık 1000 vakayı incelemesi sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, terfi her zaman “daha yüksek hayat standartları” anlamına gelmiyor. Çünkü yükselmenin getirmiş olduğu sorumluluk duygusu, bir sonraki aşamanın ne olacağının yarattığı endişe ve boş zamanın azalması, çalışanlar üzerinde büyük stres yaratıyor. Araştırma, terfi etmenin genel stres seviyesini yüzde 10 oranında artırdığını ve doktora gitme süresini de yüzde 20 azalttığını belirledi.

