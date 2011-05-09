KARİYER KAPTANLARI VE HATALARI



Süheyl Aygül

suheyl.aygul@turkkariyer.com



Beyaz yakalının kariyerinin kaptanı olması fikri yeni dünyanın bir gerçeğidir.



Geçmiş dönemlerde insanlardan bir meslek bir de kurum seçmeleri ve geri kalan çalışma hayatları boyunca bu kurumlarda kalmaları beklenirdi. Kurumlar bir gemi, kurumun başındaki kaptanı ve diğer çalışanlar da yolcuları olarak kabul edilirdi.



Ancak, yeni dönemin bir gerçeği olarak beyaz yakalıların çalışma sürelerinin kurumların faaliyet sürelerini aşması nedeniyle artık herkes dalgalı bir denizde yol almak ve herkes kendi gemisinin kaptanı olmak durumunda kaldı.



Bugün işverenle çalışan arasındaki geçmiş dönemdeki psikolojik sözleşmenin artık pek bir önemi kalmadı. Bunun nedenleri olarak; son yıllarda çarpıcı değişimlerin bir araya gelmesi, ofis kurallarının ve iş yapış politikalarının yeniden gözden geçirilmesi, teknoloji otobanında alınan yol, küreselleşme, girişimcilikte yaşanan patlama ile profesyonel manevra gücü yüksek küçük ve çevik şirketlerin yaygınlaşması ile şirketlerin rekabet stratejisinde oluşturduğu yeniden yapılanmalar ve düzenlemelerdir.



İşten çıkarmaların artık son derece basit ve sıradan hale getirilmesi ile bu dönemin yarattığı rekabet ikliminin dalgaları içerisinde boğuşan gemilerde iyi bir kaptan olmanın önemi her zamankinden daha fazla öne çıkmıştır.



Bu kurgu içerisinde bir de olumlu taraf bulunmaktadır. Kurumlar yeniden yapılanıp, yeni oluşumlar hayata geçirildiği için yeni gelişme fırsatları ve yeni iş imkanları da eş zamanlı olarak ortaya çıkabilmektedır.



En güçlü kariyerlerin siz hazır olduğunuzda gelişeceği realitesini bu dönemde göz ardı etmemek gerekir. Beyaz yakalılar birikimlerini ve yeteneklerini sürekli güncel tutması, zenginleştirmesi ve doğabilecek imkanlara hazır olması gerekmektedir.



Sektörünüz, pozisyonunuz ya da yaşınız ne olursa olsun üzerinde stratejik olarak düşünerek kariyerinizi geliştirmeniz mümkündür.



İlk iş olarak kendi swot analizinizi ortaya çıkararak beceri ve değerlerinizin ne kadar farkında olduğunuzu keşfetmeye çalışmanız gerekir.



Ana ilgi alanlarınızı, değer ve becerilerinizi ortaya koyun. Hangi tür işleri yapmayı sevdiğinizi, hangi tür ortamlarda çalışmayı tercih ettiğinizi, nasıl insanlarla çalışmaktan hoşlandığınızı, hangi yeteneklere sahip olduğunuzu, sosyal ağlarınızı ve gelişime açık alanlarınızı net bir şekilde ortaya koymalısınız.



Bunları tespit ederken kendi potansiyelinize içeri doğru bakarak yol alabileceğiniz gibi, sizden daha deneyimli ve yaşam perspektifi geniş tanıdıklarınızdan, iş yaşamında bulunan size mentorluk yapabilecek kişilerden, kariyer danışmanları veya koçlardan destek alabilirsiniz. Bunu tespit ederken diğer bir kanal olarak da kişisel envanter ve mesleki eğilim testlerine başvurmanız mümkündür.



Yapılan işi ufuk açıcı bulmayıp, mutsuz olunduğunda genel eğilim, başka bir kuruma geçme yönünde arayışa başlamak şeklindedir. Aslında sorun kurumunuzda olmayabilir. Sorununuzun mevcut görevinizden kaynaklanabileceği gerçeğini de göz ardı etmemenizde yarar bulunmaktadır.

İşinizi zenginleştirme veya kurum içerisinde farklı imkanlardan yararlanmanız halinde tekrar mutlu olma şansını yakalayabilirsiniz. Sizin yerinize başka bir beyaz yakalı aramak, değerlendirmek, konumlandırmak ve eğitmek gibi maliyetlere katlanmayacağı için bu konuda size sunacağı imkan varsa kurumunuz da fazlasıyla mutlu olacaktır şüphesiz.



Kariyer kaptanlarının dümeni çevirirken yaptıkları en önemli hatalardan biri de; ilgilerini en fazla çekip tetikleyen, ilham veren değil, yapmaları gerektiğini düşündükleri veya yapabilecekleri işlere yönelmeleridir. Oysa, mevcut işlerinde kullanmamaları nedeniyle farkında olmadıkları birçok özel yetenekleri vardır.



Kariyerinizde yol alırken kaptanların düştüğü son tuzakta özellikle işe yeni başlayanlar için sadece alacakları ücret paketini ve kazanmayı düşünüp işi çok iyi öğrenecekleri bir rotaya dümen kırmayı düşünmemeleridir.



Tüm kariyer kaptanlarına dalgalı denizlerde iyi seyirler dileriz…





