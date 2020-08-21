Kariye Camisi ibadete açıldı

İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kariye Camisi'nin ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlandı.

6'ncı yüzyılda inşa edilen Kariye Müzesi, İstanbul’un en eski tarihi eserlerinden biri. 534 yılında manastır olarak inşa edilen yapı, İstanbul'un fethinin ardından 1511 yılında tıpkı Ayasofya gibi camiye çevrildi. 434 yıl cami olarak kullanılan Kariye, 1945 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla müze yapıldı. Danıştay, 2019'da davayı karara bağlamış ve yapının müzeye çevrilmesine yol açan Bakanlar Kurulu kararının hukuka aykırı olduğunu hüküm altına almıştı.

Erbaş ziyaret etmişti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geçen günlerde Kariye’ye gitmişti.

Ayasofya da Lozan Barış Antlaşması'nın yıl dönümünde ibadete açılmıştı

Danıştay'ın 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesinin ve Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ibadete açılması kararını onaylamasının ardından Ayasofya ibadete açılmış, 86 yıl sonra Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümüne rastlayan 24 Temmuz günü Ayasofya'da namaz kılınmıştı.