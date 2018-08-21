Karius transferinin detayları ortaya çıkıyor

Bonservis bedeli 8 milyon Euro ve sonraki satışan yüzde 20 pay

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş ve Liverpool arasında Loris Karius için yapılan görüşmelerin detayları ortaya çıkmaya başladı.

Siyah-Beyazlılar, Alman file bekçisi için, İngiliz kulübüyle 2 yıllık kiralık olarak anlaşmaya vardı. 2 yıllık kiralama bedeli olarak Liverpool\'a 2.5 milyon Euro ödenecek.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Siyah-Beyazlı ekip, 2 yıl sonunda Alman file bekçisini kadrosuna katmak isterse 8 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Yapılan sözleşme gereği, İngiliz ekibi bir sonraki transferden de yüzde 20 pay alacak. Liverpool\'un bir sonraki satıştan pay alabilmek için Alman kalecinin 2021 yılında sonra erecek olan sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı belirtildi.