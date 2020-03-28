Karius alacakları için Beşiktaş'ı FIFA'ya şikâyet etti

Beşiktaş yönetimi, lige verilen Koronavirüs arası sonrası oluşacak ekonomik sıkıntıların önüne geçmek isterken, Loris Karius'tan flaş bir hamle geldi. Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmesi için kulübü FIFA’ya şikâyet ettiği ortaya çıktı.

Hürriyet'in haberine göre; Alman file bekçisinin alacaklarının ödenmemesi nedeniyle kulübe FIFA'ya şikâyet ettiği ortaya çıkarken, bu sıkıntılı günlerde FIFA'dan gelen ihtarname yönetimde büyük tepkiye neden oldu.



İki sezonluğuna kiralık geldiği Beşiktaş'ta Karius'un sezon sonu takımda kalmayacağını Sergen Yalçın Beşiktaş'ın başında çıktığı 4. maç olan 23. haftadaki Trabzonspor mücadelesinin ardından "Yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" sözleriyle resmen ilan etmişti.