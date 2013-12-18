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Yaşam

'Karıştırılıyorsanız soyadınıza rakam ekleyelim!'

Eskiden köy olan Ankara Mamak'a bağlı Odabaşı Mahallesi'nde yaşayanların çoğu biribirleriyle akraba olduğu için soyadları rakamlarla ayrılmış

18 Aralık 2013 14:26

Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi'nde birçok vatandaşın soyadında rakamlar yer alıyor. Polatlı İlçesi'ndeki Peyami Safa Anadolu Lisesi Müdürü Yücel 3.Karakaya da bunlardan biri. 3.Karakaya, Türkiye'de soyadında rakam olan tek yerleşim yerinin Mamak'ın Odabaşı Mahallesi olduğunu söyledi.

Mamak'ta köy statüsünden mahalleye dönüşen Odabaşı'nda birçok vatandaşın soyadında rakamlar bulunuyor. Mahalleye dönüşen köyde herkesin birbiri ile akraba olması nedeniyle, o dönem bağlı bulundukları Elmadağ Nüfus Müdürlüğü'nün, karışıklıkları gidermek için soyadlarını rakamla ayırma yoluna gittiği belirtildi. Aynı köyde 1969 yılında doğan halen Polatlı Peyami Safa Anadolu Lisesi Müdürü olarak görev yapan Yücel 3.Karakaya, "Köyümüzde herkes birbirine akraba olduğu için isim ve soy isim benzerlikleri de çokmuş. O dönemde nüfus müdürlüğü ise soy isimlerine rakamlar koyarak bu sıkıntıyı çözmüş" dedi.

 

Sıkıntılar da yaşanıyor

 

Soyadındaki '3' rakamından memnun olduğunu belirten Yücel 3.Karakaya, "Böylece hiç unutulmuyor" diye konuştu. Ancak zaman zaman sıkıntılar da yaşadığını kaydeden 3.Karakaya, otomobil alırken noterdeki devir işlemlerinde yaşadığı bir sıkıntıyı da şöyle dile getirdi:

"Arabamı alırken noterden soyadıma inanmadılar. Sahte olduğunu düşünerek Elmadağ Nüfus Müdürlüğü'nden teyit aldılar. Bir başka zorluk ise optik form doldururken çıkıyor. O zaman soyadımı yazıyla yazmak zorunda kalıyorum. Şimdi TC kimlik numarası olunca, artık direk '3.Karakaya' soyadıma erişebiliyorum."

Çoğunlukla akrabaların yaşadığı Odabaşı Mahallesi'nde 1, 2, 3, 4 Karakaya ile 1 ve 2 Tekgül soyadlarının da bulunduğu belirtildi.

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