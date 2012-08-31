Karısının kulağını dişleriyle koparıp, çiğnedi

Gaziantep'te işsiz 44 yaşındaki Mehmet Kısa, tartıştığı 3 çocuğunun annesi eşi 42 yaşındaki Hatice Kısa'nın sağ kulağını ısırarak koparttı, ağzında çiğnedi. Kopan kulak parçası çiğnendiği için dikilemedi

Olay, Şehitkamil İlçesi Pirsultan Mahallesi’nde 20 Ağustos’ta meydana geldi. İddiaya göre çalışmayan Mehmet kısa, okula gitmeyen ve esnaf yanında çalışan çocuklarının haftalıklarına el koyunca eşi Hatice Kısa ile tartıştı. Öfkelenen Mehmet Kısa, 18 yıllık eşine saldırıp sağ kulağını ısırdı. Kopan kulak parçasını ağzında çiğneyen Mehmet Kısa, yere tükürüp, kaçtı. Kanlar içerisinde kalan Hatice Kısa, çocuklarının yardımıyla kopan kulağının parçasını bir beze sararak Şehitkamil Devlet Hastanesi’ne gitti. Burada ilk müdahale yapıldıktan sonra Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Hatice Kısa’nın sağ kulağının ısırılan parçası çiğnendiği için yerine dikilemedi. Mehmet Kısa, olay sonrası polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, taburcu edilen eşi Hatice Kısa ise 3 çocuğuyla birlikte annesi ve kardeşleriyle yaşamaya başladı.

'Cezaevinden çıkarsa beni öldürür'

18 yıllık evliliği boyunca eşinden şiddet gördüğünü belirten Hatice Kısa, "Kocam çalışmayı sevmezdi. Babasının yardımları ile ancak karnımızı doyurabilirdik. Sonra 3 oğlumuz dünyaya geldi. Şu anda 16 ve 14 yaşındaki iki oğlum ilkokulu bitirdikten sonra okullarına devam etmediler ve esnaf yanında çalışıyorlar. Eşim bu iki çocuğumun haftalığını ellerinden alıp sürekli kahveye gidiyordu" dedi. Eşiyle iş konusunda sürekli tartıştığını belirten Kısa, "Ben sadece bir işte çalışmasını istemiştim. Böyle bir şeyi beklemiyordum. Olay sonrasında kayınvalidem beni kanlar içinde gördü ancak hiç müdahale etmeyip, ’Git şikayetçi ol’ dedi. Eşyalarımızın hepsi evde kaldı. Kayınvalidem eve girmemize izin vermiyor. Giyeceklerimiz dahi evimizde. Böyle ortada kaldık. Eşim cezaevinden çıkarsa beni bu kez öldürür, korkuyorum. Çünkü böyle bir şeyi yapan adam her şeyi yapar. Bu olay artık son nokta oldu. Boşanma davası açacağım" diye konuştu.