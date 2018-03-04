Karısının telefonuna 'casus program' yükledi; mahkeme delil saydı, 200 bin lira tazminata hükmetti

Karısından şüphelenen koca, eşinin telefonuna ortam dinlemesi yapan bir casus yazılım yükledi. ‘Sesli delil’leri mahkemeye sunan kocanın boşanma talebi kabul edildi. 200 bin lira tazminata mahkûm edilen kadın ses kayıtları için “Hukuka aykırı” diye itiraz etti ancak Yargıtay, “Casus programla ele geçirilen kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlenmesinde dikkate alınmaz ise de tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflarla birlikte zina eyleminin ispatlanmış olduğu...” diyerek kararı onadı.

Mahkeme: Zina sabit

Habertürk'te yer alan habere göre iki tarafın da boşanma taleplerinin kabulüne karar veren mahkeme, ‘zina’ eyleminin kocanın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olduğunu belirterek, hemşire eşi 20 bin TL tazminat ödemeye mahkûm etti. Hemşire olan kadının gece vardiyasına kaldığına dikkat çeken mahkeme, ilkokul çağındaki çocuğun velayetini de öğretmen babaya verdi. ‘Ses kaydının delil olup olmayacağının uyuşmazlık konusu’ olduğuna vurgu yapan yerel mahkeme, karar gerekçesinde şu ifadelere yer verdi: “Evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp aile yaşamı alanıdır. Sadakatten kuşkulanan kocanın eşinin telefonuna program yerleştirerek aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez.”

"Diğer delillerle birlikte ispatlıyor"

Kadın, “Deliller hukuka aykırı” diyerek temyize gitti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi ise talebi reddetti. Mahkeme kararını onayan daire kararında, “Casus programla ele geçirilen kayıtlar hukuka aykırı delil niteliğinde olup kusur belirlenmesinde dikkate alınmaz ise de tanık beyanları, telefon kayıtları ve fotoğraflarla birlikte zina eyleminin ispatlanmış olduğu...” denildi.

"Kısa sürede yüklenebilir"

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, casus yazılıma ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu tür yazılımlar internetten kolayca edinilebiliyor. Sonra sadece hedef cihazı kısa süreliğine elinize almanız yeterli. Programı kısa sürede hedef cihaza yükleyebiliyorsunuz. Gönderilen bir link vasıtasıyla programları yüklemek de son derece mümkün.”