Karısının sütünden peynir yaptı

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Bu fikir, aşçı Daniel Angerer'in aklına bundan sekiz hafta önce eşinin doğum yapmasından sonra aklına geldi.Annenin sütü kızları Arabella'ya fazla gelince, eşi de fazla gelen sütünü dondurucuya koymaya başladı. Daniel ise insan sütünün mutfakta kullanılıp kullanılamayacağını merak etti.Sütü peynir yapmak üzere kullanarak denemeye başladı. Denemeden önce iki hafta bekledi ve tattığında sütün lezzeti aşçıyı şaşkına çevirdi.Şimdi bu alışılmadık peynir, şefin New York'taki restoranında satışta.Karamelli bir tatlıda ve yine peynirli bir yemekte kullanılan bu değerli sütün dahil olduğu tabaklar, haliyle zengin müşterilere hitap edecek fiyatlara sahip.Daniel, "Bir aşçı olunca lezzetle ilgili herşeyi merak duyuyorsunuz, yeni bir şeyler arıyor ve onunla neler yapabileceğinize bakıyorsunuz. İki hafta beklettikten sonra tıpkı taze sütten yapılmış bir peynir gibiydi ve tadı çok güzeldi. Gerçekten tatlı inek sütü gibiydi. Bebeğimize süt fazla gelmişti. Annesi de sütü dondurucuya koydu " diyor.Daniel projesini blogunda ilk açıkladığında, 'Şahane' ya da 'Bunu kim yer ki?' gibi tepkiler almış. Destek verenler ise şimdi anne sütünden yağ ve dondurma yapmayı düşünmesini tavsiye ediyor.