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Yaşam

Karısının karısı oldu

İngiliz Watson çifti evlendikten 9 yıl sonra ikinci kez düğün yaptı. Ancak arada büyük bir fark vardı.

09 Ocak 2012 02:00



 T24-  İngiliz Watson çifti evlendikten 9 yıl sonra ikinci kez düğün yaptı. Ancak arada büyük bir fark vardı.


Hürriyet'in haberine göre, bu kez koca Barry Watson kadın olup adını Jayne olarak değiştirmişti. Eski Barry, yeni Jayne’in karısı Anne ise onu ne kadar sevdiğini göstermek için düğünde çok mutlu görünmeye çalıştı.
 

43 yaşındaki otobüs şoförü Barry “Jayne” Watson, “Anne’e cinsiyetimi değiştireceğimi söylediğimde önce bana kızdı. Evliliğimiz kötü gidiyordu. Benim onu bir kadınla aldattığımı sanıyordu. Halbuki ben kadın olmak istiyordum. Sonunda beni Jayne olarak sevmeyi kabul etti ve nikah tazeledik” diye konuştu.


53 yaşındaki Anne Watson ise duygularını, “Barry de olsa Jayne de olsa aynı kişiyi seviyorum” diye anlattı.





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