Karısını öldürüp intihar etti (2)

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) - Avcılar\'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti.

Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnşaat Mühendisi Erdal Saluğu (34), 2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kavga dönüşünce Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu\'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen polis inceleme yaptı. İncelemenin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı

