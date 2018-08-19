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Karısını öldürüp intihar etti (1)

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)  - AVCILAR'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti

19 Ağustos 2018 15:25

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA)  - AVCILAR\'da bir kişi silahla karısını vurduktan sonra intihar etti. 
Olay Yeşilkent Mahallesi, 71. sokak üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre,  Erdal Saluğu (34),  2 yıl önce evlendiği Bahar Saluğu (32) ile henüz bilinmeyen nedenye tartışmaya başladı. 
Tartışma kavga dönüşünce  Erdal Saluğu karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Bahar Saluğu\'nun kardeşi eve gelince korkunç manzara ile karşılaştı. Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Çiftin yakınları bina önünde sinir krizi geçirdi. 

(FOTOĞRAF)

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