Karısını öldüren Bahadır Gürler'e cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ceza verilmedi

Karısı Sevde Gürler'i öldüren FETÖ'den ihraç edilen eski TRT çalışanı Bahadır Gürler’in davasında karar açıklandı. Mahkeme heyeti, Gürler'in cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Mahkeme kararıyla hastaneye yatırılacak olan Gürler, tedavisi bittiğinde serbest bırakılacak.

Esenyurt'ta 28 Eylül 2018'de karısı Sevde Gürler'i öldüren Bahadır Gürler'in davasında mahkeme heyeti kararını açıkladı. Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmada Bakırköy Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden gelen raporu okuyan mahkeme başkanı, sanığın tedavi altına alınması gerektiğini söyledi. Sevde Gürler'in avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep ettiklerini beyan etti.

Bahadır Gürler'in müvekkili hakkında uygulanacak güvenlik tedbirine ilişkin bir itirazı olduğunu söyleyerek, “Müvekkilim halen yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altında. Hasta ve hasta yakınları ile görüştük. Hastanede sadece ilaç tedavisi uygulanıyor. Bunun dışarıda doktor gözetiminde yapılabileceğini düşünüyoruz. Müvekkilim hakkında adli kontrol tedbirleri uygulansın” şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti cezai ehliyeti olmadığından sanığa ceza verilmesine yer olmadığına kararını verdi. Mahkeme, sanığın ayrıca yüksek güvenlikli sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına hükmederek, toplum açısından tehlikeli durumunun ortadan kalkması ya da önemli ölçüde azalması halinde serbest bırakılmasına karar verdi.

Ne Olmuştu?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 28 Eylül 2018'de Esenyurt'ta gerçekleşen olay anlatılmıştı. İddianamede maktul Sevde Gürler ile sanık Bahadır Gürler'in 2015 yılından beri evli oldukları açıklanarak, olay tarihinde gece yarısından sonra sanık Gürler'in eşi tarafından öldürüldüğü anlatılmıştı. Bahadır Gürler'in eşini öldürürken, üst katta bulunan komşularının da uyarıda bulunduğu ifade edilmişti. Gürler'in ‘eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılması talep edilmişti.