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Yaşam

Karısını öldürdü, kahkaha atarak cezaevine gitti!

Pompalı tüfekle vurarak öldürmesinin ardından emniyet güçlerine teslim olmuştu

16 Ağustos 2016 17:35

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde geçtiğimiz pazartesi karısını öldüren ve emniyet güçlerine teslim olan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı koca adliyeden kahkaha atarak çıktı.

Hürriyet'te yer alan haberine göre, Turgutlu Selvilitepe Mahallesi Büşra Sokak üzerine geçtiğimiz Pazartesi günü meydana gelen ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Nail Gökmen (45) eşi Neşadiye Gökmen’i evlerinde pompalı tüfekle vurarak öldürmüş ve ardından kendi emniyet güçlerine teslim olmuştu. 3 çocuğunun annesini öldüren Nail Gökmen çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın cezaevine gönderilmek üzere adliyeden çıkartılırken kahkaha atması dikkatlerden kaçmadı.

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pompalı tüfekManisaTurgutlu

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