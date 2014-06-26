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Karısını Leonardo DiCaprio'dan kıskanan adam intihar etti

Karısının Leonardo Dicaprio ile yakınlaştığı yönünde haberleri okuyan Andrew Stern intihar etti

26 Haziran 2014 17:45

Los Angeles’ta yaşayan Andrew Stern, aynı zamanda manken olan karısı Katie Cleary’nin Leonardo DiCaprio ile yakınlaştığı haberlerini okuyunca intihar etti. Uzun zamandır depresyonda olan ve maddi durumu da yolunda gitmeyen Andrew Stern’e, karısı Katie Cleary iki hafta önce boşanma davası açmıştı. Cannes Film Festivali’nde Leonardo DiCaprio ile tanışan Katie Cleary’nin oyuncu ile samimi fotoğrafları basına sızmıştı.

Playtuşu.com’da yer alan habere göre, basına yansıyan fotoğrafların aksine Leonardo DiCaprio’ya yakın bir kaynak, oyuncu ile Katie Cleary’nin hiç tanışmadığını söyledi. Leonardo DiCaprio’dan ise konuyla ilgili hiçbir açıklama gelmedi.

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