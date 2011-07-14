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Yaşam

Karısını eve çağırıp; öldürdü, intihar etti

Konya'da evi terk eden karısını ikna edip tekrar eve dönmesini sağlayan şahıs, karısını öldürdükten sonra intihar etti.

14 Temmuz 2011 03:00

T24 - Konya'da evi terk eden karısını ikna edip tekrar eve dönmesini sağlayan şahıs, karısını öldürdükten sonra intihar etti.


Konya’nın Meram ilçesine bağlı Sağlık beldesinde bir hayvan çiftliğinde meydana gelen olayda iiaya göre, çiftlik sahibi Ömer Faruk Acay (30), şiddetli geçimsizlik nedeniyle eşi Ebru (24) ile sürekli tartışıyordu. Tartışma sonucu geçtiğimiz hafta Ebru Acay, evi terk ederek ailesinin yanına gitti. Ömer Faruk Acay, karısını ikna ederek tekrar eve döndürdü.

Ağabeyinin yanında kalan Ömer Faruk Acay'ın kardeşi Mehmet, önceki gün gece şehir merkezindeki evlerine gitti. Sabah saatlerinde eve gelen Mehmet Acay, ağabeyi ve yengesini evde tüfekle vurulmuş bulunca sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri karı kocanın öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemelerin ardından şahsın eşini tüfekle vurarak öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar ettiği ortaya çıktı.

Cumhuriyet savcısının olay yerine gelerek inceleme yapmasının ardından karı kocanın cesetleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.



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