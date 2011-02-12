Karısını döven kocaya jet tutuklama

T24 - Manisa'nın Akhisar ilçesinde karısını dövdüğü iddiasıyla jandarma tarafından gözaltına alınan kişi, mahkemece tutuklandı.





Akhisar ilçesine bağlı Süleymanlı beldesinde yaşayan 3 çocuk annesi 33 yaşındaki Kibar S., 35 yaşındaki kocası İ.S. tarafından evde dövüldü.

Kocasının gece yarısı dışarı ettiği kadın, aynı sokakta oturan eşinin anne ve babasının evine sığındı.

Karısının anne-babasının evine sığınmasına sinirlenen koca, eşini burada da darp etti. Genç kadın kocasının elinden komşularının jandarmaya yaptığı ihbar sayesinde kurtarıldı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan koca İ.S, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Akhisar Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

Kocasının darbetmesi sonucu yüzü tanınmayacak hale gelen Kibar S, hastanede yapılan tıbbi müdahalenin ardından Akhisar Huzurevinde koruma altına alındı.

Manisa Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kadın Sığınma Evine nakledilmesi düşünülen kadının kendi isteğiyle anne-babasının yanına sığındığı belirtildi.



'Jandarma gelmeseydi ölebilirdim'

Kibar S, 13 yıldır evli olduğunu ve sürekli şiddete maruz kaldığını belirterek, kocasının kendisini, başka bir kadınla olan ilişkisine karşı çıktığı için dövdüğünü iddia etti.

Eşinin kendisini dövüp, ölümle tehdit ettiğini ileri süren Kibar S, ''Döverken bana, 'sabah namazı okunmadan ölmüş olacaksın' diyordu. Jandarmaların gelmesiyle ölümden döndüm. Sevdiğim insan beni bu hale getirdi, bunu anlatmaktan bile utanç duyuyorum'' dedi.



