Karısını çekiçle öldürüp testereyle parçalara ayırıp gömdü; ömür boyu hapis cezası 18 yıla düşürüldü!

Burdur'da dini nikâhlı eşi Afganistan uyruklu Masoudeh Hashemi’yi başına çekiçle vurup öldüren ve cesedini parçalayarak toprağa gömen aynı ülke vatandaşı Sayed Aghel Razavi, tutuklu yargılandığı davada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle sanığın cezasını 18 yıla düşürdü.

Bağlar Mahallesi Taşar Kuyu Sokak'taki boş arazide, 8 Şubat 2019 günü saat 18.00 sıralarında, toprağa gömülü ceset olduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Gelen ekiplerin yaptığı incelemede, parçalanarak çuvallara konulan cesedin, kadına ait olduğu belirlendi. Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, 9 Ocak'tan bu yana kayıp olarak aranan Afgan Masoudeh Hashemi'ye ait olduğu tespit edildi.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, o dönem yaklaşık 1,5 yıldır sığınmacı olarak Burdur'da olduğu belirtilen 2 çocuk annesi Masoudeh Hashemi'nin dini nikahlı eşi Sayed Aghel Razavi ile onun kardeşi Seyyed Rahman Razavi gözaltına alındı.



Savcıya ifade veren Seyyed Rahman Razavi serbest bırakılırken, eşini tek başına öldürdüğünü itiraf eden Sayed Aghel Razavi 'kasten öldürmek' suçundan tutuklanarak Burdur Cezaevi'ne gönderildi. Çiftin biri 5, diğeri 8 yaşındaki 2 kızı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nce korumaya alındı.

Testereyle parçaladı

Afganistan'daki ilk eşinin de iki çocuğunu alarak kendisini terk ettiğini kaydeden Razavi, "Eşim uyuduktan sonra yastığın altında çocuklarıma oynamaları için yaptığım çekici çıkarıp kafasına bir defa vurdum. Burnundan ve kulağından kan geliyordu. Banyoya götürdüm. Orada hırıldıyordu.



Ne yapacağımı şaşırdım. Aklım başımda değildi. Öldüğünü anlayınca yarım saat kadar ne yapacağımı düşündüm. Depodaki testere aklıma geldi ve testereyle parçalamaya karar verdim ve cesedi parçaladım. 4 çuvala katıp el arabasıyla Bağlar Mahallesi'ndeki araziye götürüp, gömdüm. Çok pişmanım" diye konuştu.

Beraatını istedi

Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde ömür boyu hapis istemiyle yargılanan Sayed Aghel Razavi son kez hakim karşısına çıktı. Sayed Aghel Razavi'nin tutuklu bulunduğu Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS ile katıldığı karar duruşmasında sanığın avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü avukatı hazır bulundu. Son sözü sorulan Sayed Aghel Razavi beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti Sayed Aghel Razavi'yi dini nikahlı eşi Masoudeh Hashemi'yi kasten öldürme suçundan önce ömür boyu hapis ile cezalandırdı. Heyet daha sonra sanığın cezasını cinayeti tahrik altında işlediğine hükmederek 18 yıla düşürdü. (DHA)