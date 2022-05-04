Karısını boğmaya çalışırken yakalanan kişi tutuklandı

Çorum'da, karısını boğmaya çalışırken eve gelen polislerce yakalanan kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Mimar Sinan Mahallesi'nde yaşayan Eda (31) ve Nusret (34) Ö. çifti arasında tartışma çıktı. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ekipleri sevk edildi.
Zili çalmalarına rağmen kapı açılmayınca itfaiye ekiplerinin yardımıyla eve giren polis ekipleri, Nusret Ö'yü eşini eşarpla boğmaya çalışırken yakaladı.
Eda Ö, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan Nusret Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Eda Ö'nün yoğun bakım servisinde tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.