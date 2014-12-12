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Yaşam

Karısını 'başka erkekle konuştu' diye bıçakladı

Aydın'da yaşayan 28 yaşındaki Y.K. başka bir erkekle sohbet ederken gördüğü eşini bıçakladı

12 Aralık 2014 19:33

Aydın'da 28 yaşındaki Y.K., iddiaya göre bir erkekle sohbet ederken gördüğü eşi 21 yaşındaki O.K.'yı sırtından bıçakla yaraladı. Y.K. tutuklanırken, hayati tehlikesi bulunan O.K.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Cem Ulucan’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay, dün saat 18.00 sıralarında, Ilıcabaşı Mahallesi Küme Evler Caddesi numara 13'te meydana geldi. Eşi O.K.'yı bir erkekle konuşurken gören Y.K., bir süre sonra eşiyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Y.K., eline geçirdiği bıçakla eşini sırtından yaraladı. İhbar üzerine gelen acil yardım ekipleri O.K.'yı ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan O.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis tarafından yakalanan Y.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

 

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