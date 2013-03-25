Karısını av tüfeğiyle çocuklarının önünde öldürdü!

Ankara’da uzaklaştırma kararı olan bir kişi, beraberinde getirdiği av tüfeği ile eşini çocuklarının gözü önünde başından vurarak öldürdü.

Olay, Yenimahalle, Pamuklar Mahallesi, Akçam Sokak’taki 15 numaralı gecekonduda saat 01.00 sıralarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, eşine şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma kararı bululan koca, karısının ve çocuklarının bulunduğu eve geldi.

Yılmaz ve Gülşen Yavuz çifti arasında tartışma çıktı. Bu sırada, odalarında uyumakta olan Mahmut (6), İsa, Destegül ve Muhammed (17) kardeşler tartışmaya devam eden anne ve babasının yanına geldi.

Tartışmanın büyümesi üzerine Yılmaz Yavuz, beraberinde getirdiği av tüfeği ile çocuklarının gözü önünde karısını başından 1 el ateş ederek vurdu.

Annelerinin yerde kanlar içinde yattığını gören çocuklar, şoka girdi. Sesleri duyarak olay yerine gelen komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bu arada, karısını vuran koca ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 çocuk annesi Gülşen Yavuz’un yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri aldı. Olay yeri inceleme ekipleri, Gülşen Yavuz’un cansız bedeninin bulunduğu gecekonduda incelemelerde bulundu.

Olayın ardından şoka giren çocukların göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü. Gülşen Yavuz’un cesedi yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Morgu’na kaldırıldı. Polis ekipleri ise Yavuz’u başından vurarak öldüren kocayı bulmak için geniş çaplı arama başlattı.

Öte yandan, Yılmaz Yavuz’un işsiz olduğu, Gülşen Yavuz’un ise çocuklarına bakmak için bir pastanede çalıştığı öğrenildi.