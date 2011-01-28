Karısını 8 yıl bodruma hapsetti, başka bir kadınla yaşadı

T24

64 yaşındaki adamın, bu süre boyunca aynı evde bir başka kadınla yaşadığı bildirildi. Sao Paolo eyaletine bağlı Sorocaba şehrinde yaşanan olay Groppo çiftinin komuşularının polise yaptığı ihbar sonucunda ortaya çıktı. Eve baskın yapan polis ekipleri 64 yaşındaki Sebastiana Aparecida Groppo isimli kadını evin bodrumunda çıplak bir vaziyette buldular.Polis yetkilisi Jaqueline Barcelos Couthino AP'ye yaptığı açıklamada bodrumun korkunç bir durumda olduğunun ve bir hayvanın bile barınamayacağını söyledi. Polis tarafından sorgulanan Bay Groppo karsının akıl salığını yitirmesi sebebiyle kilitlediğini belirtti.Yetkililer kadının fiziksel olarak sağlıklı olduğunu ancak uzun süre kapalı kalması sebebiyle psikolojik sorunları olabileceğini açıkladılar. Bodrumdan kuratarılan kadın önce hastanede tedavi altına alındı, ardından da oğluna teslim edildi.Bay Groppo ve birlikte yaşadığı kadının, "bir kişiyi zorla alıkoymak" suçundan yargılanacağı tahmin ediliyor.