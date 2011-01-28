T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Karısını 8 yıl bodruma hapsetti, başka bir kadınla yaşadı

Brezilya'da karısını 8 yıl bodrumunda kilitli tutan bir adam tutuklandı.

28 Ocak 2011 02:00

T24 - Brezilya'da kırk yıldır evli olduğu karısını sekiz yıl boyunca evinin bodrumunda kilit altında tutan bir adam tutuklandı.

64 yaşındaki adamın, bu süre boyunca aynı evde bir başka kadınla yaşadığı bildirildi. Sao Paolo eyaletine bağlı Sorocaba şehrinde yaşanan olay Groppo çiftinin komuşularının polise yaptığı ihbar sonucunda ortaya çıktı. Eve baskın yapan polis ekipleri 64 yaşındaki Sebastiana Aparecida Groppo isimli kadını evin bodrumunda çıplak bir vaziyette buldular.

Polis yetkilisi Jaqueline Barcelos Couthino AP'ye yaptığı açıklamada bodrumun korkunç bir durumda olduğunun ve bir hayvanın bile barınamayacağını söyledi. Polis tarafından sorgulanan Bay Groppo karsının akıl salığını yitirmesi sebebiyle kilitlediğini belirtti.

Yetkililer kadının fiziksel olarak sağlıklı olduğunu ancak uzun süre kapalı kalması sebebiyle psikolojik sorunları olabileceğini açıkladılar. Bodrumdan kuratarılan kadın önce hastanede tedavi altına alındı, ardından da oğluna teslim edildi.

Bay Groppo ve birlikte yaşadığı kadının, "bir kişiyi zorla alıkoymak" suçundan yargılanacağı tahmin ediliyor.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24