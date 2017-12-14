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Karısını 10 yerinden bıçakladı, pişman olup ambulans çağırdı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da 37 yaşındaki Hüseyin Ö

14 Aralık 2017 12:53

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA\'da 37 yaşındaki Hüseyin Ö., boşanma kararında ısrar eden eşi 26 yaşındaki Kevser Ö.yü 10 yerinden bıçakladı. Kan görünce pişman olan Hüseyin Ö., ambulans çağırıp, eşini hastaneye götürdü.
Merkez Seyhan İlçesi Dağlıoğlu Mahallesi\'nde oturan ve fırıncılık yapan Hüseyin Ö. ile 2 çocuğunun annesi Kevser Ö. arasında ekonomik nedenlerle şiddetli geçimsizlik başladı. Eşini döven Hüseyin Ö., bu süre içerisinde evden 2 kez uzaklaştırıldı. 9 Aralık\'ta uzaklaştırma cezası biten Hüseyin Ö., eşi ile barışmak için evine geldi.  Çift arasında boşanma isteği konusunda tartışma çıktı. Evliliğini bitirmek isteyen genç kadın, kararından vazgeçmedi. Buna sinirlenen Hüseyin Ö., eline geçirdiği bıçakla genç kadının 10 yerinden yaraladı. Hüseyin Ö., eşini kanlar içinde yere yığıldığını görünce  pişman olup ambulans çağırdı. Eve gelen 112 ekibi, yaralı kadını Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Hayati tehlikesi bulunan genç kadın, tedaviye alınırken eşi ortadan kayboldu.
\"BOŞANMAK İSTEDİM\"
Hastanede olayla ilgili polise bilgi veren kadın,  \"Eşim uzaklaştırma cezası bitince eve geldi. Benden son bir şans istedi, bende olmaz dedim. Boşanmak istediğimi söyledim. Sürekli kumar oynayıp eve bakmıyordu. beni sürekli dövüyordu\" dedi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Hüseyin Ö.\'yü kısa sürede yakaladı. Eşini bıçaklayan adam sorgusunda,  \"Eşimi çok seviyorum, kendisinden bir şans daha istedim. Barışmayı kabul etmeyince öfkelendim bıçakladım. Kan aktığını görünce pişman oldum ve ambulans çağırdım\" dedi. Adliyeye sevk edilen Hüseyin Ö. tutuklandı.

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