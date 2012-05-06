Karısından şiddet gören astsubaya koruma

İzmir’de karısından şiddet gördüğünü öne süren bir astsubay, koruma altına alındı.

Şiddete uğrayan kadınların korunması amacıyla TBMM’de kabul edilerek yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun”dan ilk yararlanan erkek bir astsubay oldu.

Sabah gazetesinin haberine göre; İzmir'de görev yapan 35 yaşındaki astsubay M.O.K. ile 34 yaşındaki ev hanımı S.D.K, 2003 yılında evlendi. Çiftin 2005 yılında da bir oğulları dünyaya geldi. Ancak genç çiftin mutlu giden evlilikleri son 2 yıldır, aralarında çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle bozuldu.

İddiaya göre; son dönemde sık sık yaşanan tartışmaların ardından genç kadın, oğluna ve eşine şiddet uygulayıp hakaret etmeye başladı. Karısından gördüğü şiddet nedeniyle yüzünde tırnak izleri ve morluklar oluşan, bu nedenle de zor günler geçiren astsubay, bu duruma daha fazla dayanamayınca, soluğu İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı.

Eşinden gördüğü şiddeti cep telefonuna kaydederek kanıtlayan astsubay, bu görüntüleri de savcılığa teslim ederek oğlunun ve kendisinin koruma altına alınmasını istedi.

İddiaları inceleyen savcılık da, Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Kadın hâkim de 6284 Sayılı Ailenin korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu'nun 5/1-a maddesi uyarınca, dayakçı eş aleyhine tedbir kararı aldı. Hâkim ayrıca, genç kadın tedbir kararına uymaması halinde "Zorlama hapsi" uygulanması kararı da aldı. Bu kararın emniyete gönderilmesinin ardından mağdur astsubay ve oğlu bölge asayiş ve karakol ekiplerine zimmetlendi.

Tedbir kararı uyarınca bölgede görev yapan asayiş ekipleri, her akşam mağdur astsubay ve oğlunun yaşadığı evi ve çevresini kontrol ediyor. Ayrıca mağdur astsubay, karısı eve gelip hakaret ettiğinde ya da şiddet uygulamaya kalkıştığında astsubay koca, polisi arayarak yardım isteyecek. Bu durumda ellerinde adres bulunan polisler hemen eve giderek kadını gözaltına alacak.

Kararın ardından mağdur astsubay, avukatı aracılığıyla aile mahkemesinde boşanma davası da açarak, dayakçı karısından maddi ve manevi 20 bin lira tazminat istedi.

Avukat, "Müvekkilimin eşi S.D.K. daha önce eşine hakaretten 3 ay 3 gün hapis, çocuğunu darptan ise 3 bin lira para cezası almış" diye konuştu.