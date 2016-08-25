Karısından korkup "Gasp edildim" dedi; MOBESE'leri kandıramadı

Konya’da aracının önünü kesen 2 kişinin 200 bin TL’sini gasp ettiğini söyleyen işadamının inanılmaz yalanını polis ortaya çıkardı. Önceki gün polisi arayan 37 yaşındaki müteahhit Deniz Yılmaz, Bosna Hersek Mahallesi’ndeki bir bankadan para çektikten sonra işyerine giderken gasp edildiği ihbarında bulundu. Lastikleri patlamış, camları kırılmış aracının önünde ilk ifadesini veren Yılmaz, şunları söyledi:

“Bankadan 200 bin TL çekip yola çıktım. Bir süre sonra beyaz renkli bir otomobil önümü kesti, içinden inen 2 kişi beni dövüp parayı aldı. Ardından demir çubuklarla aracımın camlarını kırdılar, bıçakla lastikleri kesip cep telefonumu da alıp kaçtılar.”

Gerçek MOBESE’den çıktı

Polis, Yılmaz’ın para çektiği bankadan gasp edildiğini iddia ettiği yere kadar olan tüm MOBESE ve işyerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde Yılmaz’ın aracının takip edilmediğini belirleyen ve tarif ettiği modelde bir araca da rastlamayan polis, yeniden ifadesine başvurdu. İkinci ifadede yalan söylediğini itiraf eden Yılmaz, olayı şöyle anlattı:

“Borcum vardı. Alacaklılarım da sıkıştırmaya başlamıştı. Eşimle ortak hesabımızdan para çekip borçlarımı ödedim. Ancak eşimle aramız bozulur, boşanma durumuna gelirdik. Bunu göze alamadım. Aklıma bu fikir geldi. Her şey yolunda gitti. Tek atladığım konu MOBESE ve kameralar oldu.” İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Deniz Yılmaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.